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Переизбыток витамина С: в чем опасность
Переизбыток витамина С: в чем опасность
Sputnik Узбекистан
Врач: Витамин С полезен, но не всем и только в определенных дозах
2024-10-22T22:05+0500
2024-10-22T22:05+0500
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витамины
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Считается, что витамин С полезен для профилактики и лечения ОРВИ. Но не всем он подходит, поскольку организмы разные, к тому же его переизбыток может негативно сказаться на здоровье, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.Специалист уточнила, что витамин С создает кислую среду. Поэтому при его попадании в двенадцатиперстную кишку, где всегда должна быть щелочная среда, образуется нейтральная, что негативно влияет на организм.
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витамин с переизбыток опасность врач
витамин с переизбыток опасность врач

Переизбыток витамина С: в чем опасность

22:05 22.10.2024
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin PackagingВитамины.
Витамины. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2024
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin Packaging
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Врач: Витамин С полезен, но не всем и только в определенных дозах.
Считается, что витамин С полезен для профилактики и лечения ОРВИ. Но не всем он подходит, поскольку организмы разные, к тому же его переизбыток может негативно сказаться на здоровье, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.

"Если человек без хронических заболеваний, без аллергии вдруг просто простыл, тогда витамин С, конечно, будет работать. Самое максимальное количество, которое рекомендуют сейчас, это один грамм. Например, две ампулы витамина внутривенно окажут очень хорошее действие, потому что на весь организм это маленькое количество. Другое дело, если мы перорально будем принимать по одному грамму три-четыре раза в день, это уже будет катастрофа − интоксикация всего организма. На самом деле витамин С очень влияет на желудочно-кишечный тракт, поэтому он не подходит всем аллергикам и больным с хроническими заболеваниями, такими как гастриты, панкреатиты и т. д.", — пояснила она.

Специалист уточнила, что витамин С создает кислую среду. Поэтому при его попадании в двенадцатиперстную кишку, где всегда должна быть щелочная среда, образуется нейтральная, что негативно влияет на организм.
"Сфинктер сразу ослабевает, что провоцирует заброс пищи. От этого может появиться кашель. Когда мы ложимся спать, на языке может проявиться кислота. Еще хуже, если на языке мы почувствуем горечь. Это значит, что кислота проявилась вместе с желчью. Это тоже не очень приятное удовольствие. То есть переизбыток витамина С может вызвать всевозможные изменения кишечной флоры наших слизистых. А это наша основная защита, которая должна быть в идеальном состоянии", — резюмировала Лапа.
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