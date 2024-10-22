Переизбыток витамина С: в чем опасность

"Если человек без хронических заболеваний, без аллергии вдруг просто простыл, тогда витамин С, конечно, будет работать. Самое максимальное количество, которое рекомендуют сейчас, это один грамм. Например, две ампулы витамина внутривенно окажут очень хорошее действие, потому что на весь организм это маленькое количество. Другое дело, если мы перорально будем принимать по одному грамму три-четыре раза в день, это уже будет катастрофа − интоксикация всего организма. На самом деле витамин С очень влияет на желудочно-кишечный тракт, поэтому он не подходит всем аллергикам и больным с хроническими заболеваниями, такими как гастриты, панкреатиты и т. д.", — пояснила она.