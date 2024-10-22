https://uz.sputniknews.ru/20241022/s-chem-priexali-v-tashkent-moskovskie-kompanii-46246569.html

С чем приехали в Ташкент московские компании — видео

С чем приехали в Ташкент московские компании — видео

Sputnik Узбекистан

Значительное увеличение в последнее время числа бизнес-миссий из различных регионов России, приезжающих в Узбекистан, способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран

2024-10-22T10:08+0500

2024-10-22T10:08+0500

2024-10-22T11:11+0500

пресс-центр

узбекистан

пресс-конференция

пресс-центр

россия

москва

бизнес-миссия

компания

видео

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция заместителя генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежды Ларионовой, посвященная визиту многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан. В последние время число бизнес-миссий из различных регионов России, приезжающих в республику, значительно увеличилось, что способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран. Эксперт рассказала, с чем в этот раз приехали в Ташкент московские компании.

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ташкент москва компании бизнес-миссия россия укрепление торгово-экономическое сотрудничество