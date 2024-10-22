https://uz.sputniknews.ru/20241022/uzbekistan-ugolovnoe-nakazanie-domashnee-nasilie-nad-detmi-46258878.html
Узбекистан ввел уголовное наказание за домашнее насилие над детьми
Узбекистан ввел уголовное наказание за домашнее насилие над детьми
Sputnik Узбекистан
Глава республики одобрил соответствующие изменения в действующем законодательстве
2024-10-22T13:23+0500
2024-10-22T13:23+0500
2024-10-22T14:37+0500
узбекистан
новый закон
президент узбекистана
уголовная ответственность
насилие
дом
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Узбекистане установили ответственность за совершение домашнего насилия в отношении детей, сообщает Минюст. Закон, подписанный президентом, предусматривает изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Статью 59-2 (семейное (бытовое) насилие) Кодекса об административной ответственности и статью 126-1 (семейное (бытовое) насилие) Уголовного кодекса дополняют нормой, устанавливающей ответственность за совершение бытового насилия в отношении ребенка. Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе закрепляется, что подать заявление о примирении по делам, связанным с бытовым насилием, можно лишь на стадии судебного разбирательства. Ранее это было возможно сделать в процессе дознания и предварительного следствия.
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узбекистан новый закон насилие семья
узбекистан новый закон насилие семья
Узбекистан ввел уголовное наказание за домашнее насилие над детьми
13:23 22.10.2024 (обновлено: 14:37 22.10.2024)
Глава республики одобрил соответствующие изменения в действующем законодательстве.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
В Узбекистане установили ответственность за совершение домашнего насилия в отношении детей, сообщает
Минюст.
Закон, подписанный президентом, предусматривает изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.
"Согласно Закону, вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие ответственность за семейное (бытовое) насилие в отношении детей", — говорится в сообщении.
Статью 59-2 (семейное (бытовое) насилие) Кодекса об административной ответственности и статью 126-1 (семейное (бытовое) насилие) Уголовного кодекса дополняют нормой, устанавливающей ответственность за совершение бытового насилия в отношении ребенка.
Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе закрепляется, что подать заявление о примирении по делам, связанным с бытовым насилием, можно лишь на стадии судебного разбирательства. Ранее это было возможно сделать в процессе дознания и предварительного следствия.