https://uz.sputniknews.ru/20241023/mirziyoev-vyletel-v-kazan-46277517.html

Мирзиёев вылетел в Казань

Мирзиёев вылетел в Казань

Sputnik Узбекистан

Глава республики примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч

2024-10-23T14:09+0500

2024-10-23T14:09+0500

2024-10-23T14:26+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

казань

россия

саммит

брикс

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина отбыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч. В частности, он выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестку дня встречи войдут вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Также участники рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

казань

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