https://uz.sputniknews.ru/20241023/mirziyoev-vyletel-v-kazan-46277517.html
Мирзиёев вылетел в Казань
Мирзиёев вылетел в Казань
Sputnik Узбекистан
Глава республики примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч
2024-10-23T14:09+0500
2024-10-23T14:09+0500
2024-10-23T14:26+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
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брикс
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина отбыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч. В частности, он выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестку дня встречи войдут вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Также участники рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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мирзиёев казань саммит брикс
мирзиёев казань саммит брикс
Мирзиёев вылетел в Казань
14:09 23.10.2024 (обновлено: 14:26 23.10.2024)
Глава республики примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина отбыл с рабочим визитом в Казань, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч.
В частности, он выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестку дня встречи войдут вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Также участники рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.