Путин: Страны БРИКС на деле проявляют ответственность за положение дел в мире
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
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В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе под председательством президента РФ.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире.
"Страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире", — сказал он.
Путин также подчеркнул, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем.
"Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем", — отметил он.
Также Путин напомнил, что Россия за время своего председательства в БРИКС работала по трем основным направлениям сотрудничества стран-членов объединения.
"Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем, всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах", — сказал президент РФ.
Он отметил, что многое делается для обеспечения плавной и максимально полной интеграции новых стран в работу БРИКС.
Говоря о расширении БРИКС, российский лидер подчеркнул, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к объединению было бы неправильно.
"Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС", — сказал Путин.
Другие заявления российского лидера
Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах.
Страны участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом.
БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры.
Глава РФ также добавил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие.
В ходе саммита главы делегаций обсуждают наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обмениваются мнениями по вопросу сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Кроме того, речь идет о ситуации, складывающейся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.