https://uz.sputniknews.ru/20241023/putin-vystupleniye-sammit-briks-46276546.html

Путин: Страны БРИКС на деле проявляют ответственность за положение дел в мире

Путин: Страны БРИКС на деле проявляют ответственность за положение дел в мире

Sputnik Узбекистан

В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе под председательством президента РФ

2024-10-23T15:25+0500

2024-10-23T15:25+0500

2024-10-23T15:25+0500

брикс

саммит

казань

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россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире.Путин также подчеркнул, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем.Также Путин напомнил, что Россия за время своего председательства в БРИКС работала по трем основным направлениям сотрудничества стран-членов объединения.Он отметил, что многое делается для обеспечения плавной и максимально полной интеграции новых стран в работу БРИКС.Говоря о расширении БРИКС, российский лидер подчеркнул, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к объединению было бы неправильно.Другие заявления российского лидера Глава РФ также добавил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие.В ходе саммита главы делегаций обсуждают наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обмениваются мнениями по вопросу сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Кроме того, речь идет о ситуации, складывающейся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20241022/brics-i--uzbekistan-46244794.html

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