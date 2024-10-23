https://uz.sputniknews.ru/20241023/sergey-lavrov-posetit-uzbekistan--data-46283486.html

Сергей Лавров посетит Узбекистан — дата

Сергей Лавров посетит Узбекистан — дата

Sputnik Узбекистан

Главу МИД РФ примет президент РУЗ Шавкат Мирзиёев

2024-10-23T19:15+0500

2024-10-23T19:15+0500

2024-10-23T19:15+0500

политика

сергей лавров

мид рф

рабочий визит

узбекистан

мария захарова

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 28-29 октября Узбекистан с рабочим визитом и будет принят президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Кроме того, Лавров проведет переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.Она уточнила, что основное внимание в ходе переговоров уделят вопросам дальнейшего углубления и развития партнерства между двумя странами.Официальный представитель МИД РФ сообщила, что отдельной темой станет дипломатическое сопровождение процессов евразийской интеграции с учетом имеющегося у республики статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Также планируется выступление главы российского внешнеполитического ведомства перед профессорско-преподавательским составом и студентами Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.

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