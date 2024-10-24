https://uz.sputniknews.ru/20241024/chto-zayavil-putin-na-zasedanii-autrichbriks-46293616.html

Что заявил Путин на заседании аутрич/БРИКС+

Что заявил Путин на заседании аутрич/БРИКС+

Sputnik Узбекистан

Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.

2024-10-24T16:10+0500

2024-10-24T16:10+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Глава РФ подчеркнул, что такие методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий.Другие заявления российского лидераПутин также выразил сожаление по поводу конфликта с Украиной.Об обстановке на Ближнем ВостокеО роли ООНСоздание независимых финансовых механизмовЦель этой инвестплатформы, по его словам, — увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложение средств в большие инфраструктурные и технологические проекты.Вклад России в климатическую повестку и продовольственную безопасностьНапомним, что саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Для справки: под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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