https://uz.sputniknews.ru/20241024/chto-zayavil-putin-na-zasedanii-autrichbriks-46293616.html
Что заявил Путин на заседании аутрич/БРИКС+
Что заявил Путин на заседании аутрич/БРИКС+
Sputnik Узбекистан
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
2024-10-24T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Глава РФ подчеркнул, что такие методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий.Другие заявления российского лидераПутин также выразил сожаление по поводу конфликта с Украиной.Об обстановке на Ближнем ВостокеО роли ООНСоздание независимых финансовых механизмовЦель этой инвестплатформы, по его словам, — увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложение средств в большие инфраструктурные и технологические проекты.Вклад России в климатическую повестку и продовольственную безопасностьНапомним, что саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Для справки: под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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путин заявления саммит брикс казань
путин заявления саммит брикс казань
Что заявил Путин на заседании аутрич/БРИКС+
16:10 24.10.2024 (обновлено: 17:00 24.10.2024)
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
"Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательства во внутренние дела под лозунгом "заботы о демократии и правах человека", "борьбы с изменением климата", — пояснил он.
Глава РФ подчеркнул, что такие методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий.
Другие заявления российского лидера
Украину используют для создания критических угроз безопасности России.
Те, кто хочет нанести стратегическое поражение России, не знают историю страны, это иллюзорные расчеты.
Путин также выразил сожаление по поводу конфликта с Украиной.
Об обстановке на Ближнем Востоке
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта.
Неотложной задачей безусловно является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания.
Без исправления исторической несправедливости в отношении палестинского народа гарантировать мир на Ближнем Востоке невозможно.
Гуманитарная катастрофа в Газе отдается болью в сердце у большинства людей на планете.
Все страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, рассчитывают, что будут использованы все варианты для снижения напряженности.
"Мы все должны сделать все для того, чтобы ситуация (в секторе Газа — ред.) была изменена в корне", — казал Путин.
ООН будет и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности.
Совбез ООН нужно пополнить странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в день Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого восьми десятилетий составляют фундамент межгосударственных отношений и международного права.
Создание независимых финансовых механизмов
Следующая волна экономического подъема зарождается именно в странах большого большинства, поэтому пришло время подумать о создании собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС.
"Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международный транспортных коридоров", — отметил Путин.
Цель этой инвестплатформы, по его словам, — увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложение средств в большие инфраструктурные и технологические проекты.
Вклад России в климатическую повестку и продовольственную безопасность
Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей.
Особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. Важно обеспечить доступ стран Глобального Юга и Востока к финансированию и технологиям, помочь им адаптироваться к изменениям климата.
Напомним, что саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Для справки: под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.