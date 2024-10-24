https://uz.sputniknews.ru/20241024/kazan-vstrecha-format-autrichbriks-plyus-46288405.html

В Казани проходит встреча в формате "аутрич/БРИКС+"— прямая трансляция

В Казани проходит встреча в формате "аутрич/БРИКС+"— прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Участники обсуждают мирное урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом, климат, обмен технологиями и другие волнующие мировое сообщество вопросы

2024-10-24T12:52+0500

2024-10-24T12:52+0500

2024-10-24T14:21+0500

в мире

казань

россия

владимир путин

брикс

политика

прямая трансляция

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В заключительный день саммита в Казани проходит встреча лидеров в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".Расширенный формат мероприятия не ограничивается только странами "десятки". В нем участвуют представители почти 40 государств, в том числе лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций.В повестке — вопросы устойчивого развития, искоренения бедности, мирного урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптации к изменению климата, стабильности цепочек поставок, обмена технологиями и знаниями.Особое внимание уделяют обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.На пленарной сессии мероприятия, которое проходит под председательством российской стороны, выступает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Для справки: БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

казань

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