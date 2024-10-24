https://uz.sputniknews.ru/20241024/mejdunarodnaya-premiya-yuneskouzbekistan-imeni-beruni-46291927.html

Учреждена международная премия ЮНЕСКО – Узбекистан имени Беруни — кого наградят

Учреждена международная премия ЮНЕСКО – Узбекистан имени Беруни — кого наградят

Sputnik Узбекистан

Первая церемония награждения пройдет в Самарканде в ноябре 20250-го в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

2024-10-24T14:00+0500

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2024-10-24T14:30+0500

общество

узбекистан

юнеско

абу райхан беруни

премия

награждение

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Учреждена международная премия ЮНЕСКО – Узбекистан имени Беруни, направленная на поддержку этических исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила помощник президента РУз Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале. Это решение инициировано главой Узбекистана и принято единогласно на 220-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 22 октября 2024 года в Париже. Первая церемония награждения состоится в Самарканде в ноябре 2025 года в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. "Это подчеркнет важность инициативы в контексте укрепления связей между Узбекистаном и международным сообществом", — отметила Саида Мирзиёева. Напомним, постановление президента РУз "О поддержке учреждения Международной премии ЮНЕСКО – Узбекистан имени Абу Райхона Беруни" принято 25 августа 2023 года. Для справки: Абу Райхон Беруни (973–1048 гг.) — великий мыслитель и ученый-энциклопедист, родившийся на юге Хорезма, автор трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии и другим направлениям.

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