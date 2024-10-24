Учреждена международная премия ЮНЕСКО – Узбекистан имени Беруни — кого наградят
14:00 24.10.2024 (обновлено: 14:30 24.10.2024)
© Saida MirziyoyevaУчреждена международная премия ЮНЕСКО–Узбекистан имени Беруни, направленная на поддержку этических исследований и разработок в области искусственного интеллекта.
© Saida Mirziyoyeva
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Первая церемония награждения пройдет в Самарканде в ноябре 2025-го в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Учреждена международная премия ЮНЕСКО – Узбекистан имени Беруни, направленная на поддержку этических исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила помощник президента РУз Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
© Saida MirziyoyevaУчреждена международная премия ЮНЕСКО–Узбекистан имени Беруни, направленная на поддержку этических исследований и разработок в области искусственного интеллекта.
Учреждена международная премия ЮНЕСКО–Узбекистан имени Беруни, направленная на поддержку этических исследований и разработок в области искусственного интеллекта.
© Saida Mirziyoyeva
Это решение инициировано главой Узбекистана и принято единогласно на 220-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 22 октября 2024 года в Париже.
"Премия будет вручаться один раз в два года за выдающиеся проекты, способствующие развитию этики и инклюзивности в области ИИ, а также укрепляющие международное научное сотрудничество. Лауреаты, которых выберет независимое международное жюри, получат денежное вознаграждение, сертификат и медаль в знак признания их вклада в мировую науку", — говорится в сообщении.
Первая церемония награждения состоится в Самарканде в ноябре 2025 года в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
"Это подчеркнет важность инициативы в контексте укрепления связей между Узбекистаном и международным сообществом", — отметила Саида Мирзиёева.
Напомним, постановление президента РУз "О поддержке учреждения Международной премии ЮНЕСКО – Узбекистан имени Абу Райхона Беруни" принято 25 августа 2023 года.
Для справки: Абу Райхон Беруни (973–1048 гг.) — великий мыслитель и ученый-энциклопедист, родившийся на юге Хорезма, автор трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии и другим направлениям.