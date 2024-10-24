https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoeva-nagradili-ordenom-duslyk-tatarstana-46288616.html

Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана

Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана

Sputnik Узбекистан

Высокую награду главе республики вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов

2024-10-24T11:34+0500

2024-10-24T11:34+0500

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политика

россия

казань

татарстан

узбекистан

шавкат мирзиёев

рустам минниханов

награждение

орден дружбы

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Шавката Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана, сообщает пресс-служба президента РУз. Высокую награду вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мирзиёев, поблагодарив главу Татарстана за награду, с удовлетворением отметил результаты плодотворного сотрудничества, достигнутые в последние годы и выразил наилучшие пожелания народу Татарстана.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС.Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

россия

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