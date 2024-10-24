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https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoeva-nagradili-ordenom-duslyk-tatarstana-46288616.html
Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана
Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана
Sputnik Узбекистан
Высокую награду главе республики вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов
2024-10-24T11:34+0500
2024-10-24T11:35+0500
политика
россия
казань
татарстан
узбекистан
шавкат мирзиёев
рустам минниханов
награждение
орден дружбы
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Шавката Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана, сообщает пресс-служба президента РУз. Высокую награду вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мирзиёев, поблагодарив главу Татарстана за награду, с удовлетворением отметил результаты плодотворного сотрудничества, достигнутые в последние годы и выразил наилучшие пожелания народу Татарстана.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС.Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс казань татарстан рустам минниханов мирзиёев награждение орден
саммит брикс казань татарстан рустам минниханов мирзиёев награждение орден

Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана

11:34 24.10.2024 (обновлено: 11:35 24.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Высокую награду главе республики вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Шавката Мирзиёева наградили орденом "Дуслык" Татарстана, сообщает пресс-служба президента РУз.
"В рамках программы пребывания в городе Казани состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева государственной наградой Республики Татарстан – орденом "Дуслык", — говорится в сообщении.
Высокую награду вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент нашей страны награжден за значительный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами", — говорится в сообщении.
Мирзиёев, поблагодарив главу Татарстана за награду, с удовлетворением отметил результаты плодотворного сотрудничества, достигнутые в последние годы и выразил наилучшие пожелания народу Татарстана.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС.
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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