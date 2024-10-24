https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoyev-sammit-briks-uchastiye-46287805.html
Президент Узбекистана принял участие в церемонии приветствия глав делегаций саммита БРИКС
Президент Узбекистана принял участие в церемонии приветствия глав делегаций саммита БРИКС
Sputnik Узбекистан
Глава республики по приглашению президента РФ Владимира Путина находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС и проведения ряда двусторонних встреч
2024-10-24T10:29+0500
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии приветствия глав делегаций, участвующих в саммите БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В международном выставочном центре "Казань Экспо" узбекского лидера приветствовал президент РФ Владимир Путин. В церемонии также участвовали главы государств и правительств ряда других стран, руководители международных и региональных организаций. По завершении мероприятия состоялся торжественный прием. Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс мирзиёев владимир путин казань
саммит брикс мирзиёев владимир путин казань
Президент Узбекистана принял участие в церемонии приветствия глав делегаций саммита БРИКС
10:29 24.10.2024 (обновлено: 10:37 24.10.2024)
Глава республики по приглашению президента РФ Владимира Путина находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС и проведения ряда двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии приветствия глав делегаций, участвующих в саммите БРИКС в Казани, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В международном выставочном центре "Казань Экспо" узбекского лидера приветствовал президент РФ Владимир Путин.
В церемонии также участвовали главы государств и правительств ряда других стран, руководители международных и региональных организаций.
По завершении мероприятия состоялся торжественный прием.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС.
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.