https://uz.sputniknews.ru/20241024/v-tashkente-obsudili-dvustoronnee-sotrudnichestvo-s-moskvoy-46292391.html

В Ташкенте обсудили двустороннее сотрудничество с Москвой

В Ташкенте обсудили двустороннее сотрудничество с Москвой

Sputnik Узбекистан

К диалогу пригласили представителей власти, бизнеса и образовательных учреждений Узбекистана и РФ

2024-10-24T15:05+0500

2024-10-24T15:05+0500

2024-10-24T15:05+0500

эксклюзив

ташкент

москва

сотрудничество

конференция

константин злыгостев

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В столице Узбекистана прошла конференция по двустороннему сотрудничеству Москвы и Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Среди участников — Сергей Черемин министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российскойстолицы, Торгпред РФ Узбекистане Константин Злыгостев, замхокима Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев.Конференция, организованная в рамках дней Москвы в Ташкенте, предоставила платформу для конструктивного диалога между представителями власти, бизнеса и образовательных учреждений двух стран, направленного на развитие долгосрочных программ сотрудничества, обмен успешными практиками и создание новых возможностей для двустороннего взаимодействия.В частности, речь шла о сотрудничестве в сфере туризма и культурно-гуманитарных проектах.Заместитель хокима столицы по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев рассказал, что за январь-сентябрь 2024-го Ташкент посетили более 640 тыс. российских туристовОн также отметил, что еженедельно между Ташкентом и Москвой в среднем осуществляется 60 рейсов.

ташкент

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2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

ташкент москва сотрудничество