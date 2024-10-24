https://uz.sputniknews.ru/20241024/v-tashkente-obsudili-dvustoronnee-sotrudnichestvo-s-moskvoy-46292391.html
В Ташкенте обсудили двустороннее сотрудничество с Москвой
В Ташкенте обсудили двустороннее сотрудничество с Москвой
Sputnik Узбекистан
К диалогу пригласили представителей власти, бизнеса и образовательных учреждений Узбекистана и РФ
2024-10-24T15:05+0500
2024-10-24T15:05+0500
2024-10-24T15:05+0500
эксклюзив
ташкент
москва
сотрудничество
конференция
константин злыгостев
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В столице Узбекистана прошла конференция по двустороннему сотрудничеству Москвы и Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Среди участников — Сергей Черемин министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российскойстолицы, Торгпред РФ Узбекистане Константин Злыгостев, замхокима Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев.Конференция, организованная в рамках дней Москвы в Ташкенте, предоставила платформу для конструктивного диалога между представителями власти, бизнеса и образовательных учреждений двух стран, направленного на развитие долгосрочных программ сотрудничества, обмен успешными практиками и создание новых возможностей для двустороннего взаимодействия.В частности, речь шла о сотрудничестве в сфере туризма и культурно-гуманитарных проектах.Заместитель хокима столицы по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев рассказал, что за январь-сентябрь 2024-го Ташкент посетили более 640 тыс. российских туристовОн также отметил, что еженедельно между Ташкентом и Москвой в среднем осуществляется 60 рейсов.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
ташкент москва сотрудничество
ташкент москва сотрудничество
В Ташкенте обсудили двустороннее сотрудничество с Москвой
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
К диалогу пригласили представителей власти, бизнеса и образовательных учреждений Узбекистана и РФ.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
В столице Узбекистана прошла конференция по двустороннему сотрудничеству Москвы и Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Среди участников — Сергей Черемин министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российскойстолицы, Торгпред РФ Узбекистане Константин Злыгостев, замхокима Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев.
Конференция, организованная в рамках дней Москвы в Ташкенте, предоставила платформу для конструктивного диалога между представителями власти, бизнеса и образовательных учреждений двух стран, направленного на развитие долгосрочных программ сотрудничества, обмен успешными практиками и создание новых возможностей для двустороннего взаимодействия.
В частности, речь шла о сотрудничестве в сфере туризма и культурно-гуманитарных проектах.
Заместитель хокима столицы по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев рассказал, что за январь-сентябрь 2024-го Ташкент посетили более 640 тыс. российских туристов
Он также отметил, что еженедельно между Ташкентом и Москвой в среднем осуществляется 60 рейсов.
"В 2025 году мы также планируем проведение дней Москвы в Ташкенте и дней Ташкента в Москве", — сообщил замхокима.