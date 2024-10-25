https://uz.sputniknews.ru/20241025/konservatoriya-teatr-uzbekistan-kareliya-sotrudnichestvo-46317577.html
Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать
Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать
Sputnik Узбекистан
Подписание меморандумов о двустороннем взаимодействии учреждений культуры прошло в представительстве Россотрудничества в Узбекистане
2024-10-25T18:01+0500
2024-10-25T18:01+0500
2024-10-25T18:01+0500
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культура
сотрудничество
меморандум
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать, сообщает Русский дом в Ташкенте. Меморандумы о партнерстве подписали на встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с руководителями узбекистанских учреждений культуры, прошедшей в представительстве Россотрудничества в РУз. О сотрудничестве договорились: С российской стороны на встрече присутствовали Лариса Подсадник, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам, Алексей Кубышкин, ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова и Елена Ларионова, директор Музыкального театра Республики Карелия. На встрече рассказали о работах и творческом потенциале карельских театров и консерватории, наметили вместе с коллегами из Ташкента направления сотрудничества на ближайшее время.
https://uz.sputniknews.ru/20241023/chto-kareliya-gotova-predlojit-uzbekistanu-46283039.html
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консерватория театр узбекистан карелия сотрудничество меморандум культура представительство россотрудничество
консерватория театр узбекистан карелия сотрудничество меморандум культура представительство россотрудничество
Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать
Подписание меморандумов о двустороннем взаимодействии учреждений культуры прошло в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать, сообщает Русский дом
в Ташкенте.
Меморандумы о партнерстве подписали на встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с руководителями узбекистанских учреждений культуры, прошедшей в представительстве Россотрудничества в РУз.
О сотрудничестве договорились:
Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои и Музыкальный театр Республики Карелия;
Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Музыкальный театр Республики Карелия;
Государственная консерватория Узбекистана и Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова.
С российской стороны на встрече присутствовали Лариса Подсадник, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам, Алексей Кубышкин, ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова и Елена Ларионова, директор Музыкального театра Республики Карелия.
На встрече рассказали о работах и творческом потенциале карельских театров и консерватории, наметили вместе с коллегами из Ташкента направления сотрудничества на ближайшее время.