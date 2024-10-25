https://uz.sputniknews.ru/20241025/konservatoriya-teatr-uzbekistan-kareliya-sotrudnichestvo-46317577.html

Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать

Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать

Sputnik Узбекистан

Подписание меморандумов о двустороннем взаимодействии учреждений культуры прошло в представительстве Россотрудничества в Узбекистане

2024-10-25T18:01+0500

2024-10-25T18:01+0500

2024-10-25T18:01+0500

узбекистан

россия

карелия

театр

государственная консерватория узбекистана

культура

сотрудничество

меморандум

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать, сообщает Русский дом в Ташкенте. Меморандумы о партнерстве подписали на встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с руководителями узбекистанских учреждений культуры, прошедшей в представительстве Россотрудничества в РУз. О сотрудничестве договорились: С российской стороны на встрече присутствовали Лариса Подсадник, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам, Алексей Кубышкин, ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова и Елена Ларионова, директор Музыкального театра Республики Карелия. На встрече рассказали о работах и творческом потенциале карельских театров и консерватории, наметили вместе с коллегами из Ташкента направления сотрудничества на ближайшее время.

https://uz.sputniknews.ru/20241023/chto-kareliya-gotova-predlojit-uzbekistanu-46283039.html

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