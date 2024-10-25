https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-saudovskaya-araviya-uvelicheniye-reys-soglasheniye-46305178.html
Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов
Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов
Sputnik Узбекистан
Новое соглашение о воздушном сообщении авиационные администрации двух стран подписали на проходящем в Малайзии ICAN-2024
2024-10-25T10:32+0500
2024-10-25T10:32+0500
2024-10-25T10:46+0500
узбекистан
саудовская аравия
соглашение
рейс
малайзия
сотрудничество
перевозки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/19/46305860_0:35:768:467_1920x0_80_0_0_87995830df6bd08b085f211b4cbd0c8c.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Новое соглашение увеличивает количество регулярных рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией до 50 в неделю, сообщает Узавиация. Документ также: Кроме того, ожидается подписание соответствующих документов по достигнутым договоренностям с Иорданией и Кувейтом о дальнейшем увеличении объемов авиаперевозок на новых маршрутах и парафирование новых соглашений о воздушном сообщении с этими странами.Стоит отметить, что на мероприятии также ведутся переговоры между более чем 100 странами с целью восстановить авиасообщение после пандемии, увеличить географию полетов и превратить авиационную отрасль в драйвер экономического роста.
узбекистан
саудовская аравия
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/19/46305860_50:0:719:502_1920x0_80_0_0_e2538aa2f04f3a3f4557e4437be653e8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
воздушное сообщение узбекистан саудовская аравия соглашение авиация администрация малайзия ican 2024
воздушное сообщение узбекистан саудовская аравия соглашение авиация администрация малайзия ican 2024
Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов
10:32 25.10.2024 (обновлено: 10:46 25.10.2024)
Новое соглашение о воздушном сообщении авиационные администрации двух стран подписали на проходящем в Малайзии ICAN-2024.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Новое соглашение увеличивает количество регулярных рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией до 50 в неделю, сообщает Узавиация
.
упорядочивает процессы, связанные с паломничеством Умра;
вводит новый порядок авиаперевозок;
повышает ответственность авиакомпаний перед пассажирами;
включает новые процедуры, такие как освобождение авиакомпаний обеих стран от уплаты налогов "роялти" за выполнение чартерных рейсов.
"Данное соглашение разработано министерствами транспорта и министерствами иностранных дел двух стран в течение последних двух лет и служит дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и транспортной логистики между двумя странами, а также развитию паломническо-туристической деятельности, которая широко запускается в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Кроме того, ожидается подписание соответствующих документов по достигнутым договоренностям с Иорданией и Кувейтом о дальнейшем увеличении объемов авиаперевозок на новых маршрутах и парафирование новых соглашений о воздушном сообщении с этими странами.
Стоит отметить, что на мероприятии также ведутся переговоры между более чем 100 странами с целью восстановить авиасообщение после пандемии, увеличить географию полетов и превратить авиационную отрасль в драйвер экономического роста.