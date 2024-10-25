https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-saudovskaya-araviya-uvelicheniye-reys-soglasheniye-46305178.html

Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов

Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов

Sputnik Узбекистан

Новое соглашение о воздушном сообщении авиационные администрации двух стран подписали на проходящем в Малайзии ICAN-2024

2024-10-25T10:32+0500

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узбекистан

саудовская аравия

соглашение

рейс

малайзия

сотрудничество

перевозки

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Новое соглашение увеличивает количество регулярных рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией до 50 в неделю, сообщает Узавиация. Документ также: Кроме того, ожидается подписание соответствующих документов по достигнутым договоренностям с Иорданией и Кувейтом о дальнейшем увеличении объемов авиаперевозок на новых маршрутах и парафирование новых соглашений о воздушном сообщении с этими странами.Стоит отметить, что на мероприятии также ведутся переговоры между более чем 100 странами с целью восстановить авиасообщение после пандемии, увеличить географию полетов и превратить авиационную отрасль в драйвер экономического роста.

узбекистан

саудовская аравия

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