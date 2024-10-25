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https://uz.sputniknews.ru/20241025/xokimiyat-tashkent-vstrecha-rossiya-delegatsiya-46310161.html
В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили
В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили
Sputnik Узбекистан
В городской администрации обсудили вопросы сотрудничества с российскими партнерами в области инвестиций, транспортной системы, культурного обмена, образования и науки
2024-10-25T14:54+0500
2024-10-25T17:49+0500
узбекистан
россия
ташкент
сотрудничество
проект
культура
образование
инвестиции
наука
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась встреча Шавката Умурзакова и делегацией правительства Москвы во главе с министром Сергеем Черёминым. Как подчеркнул Умурзаков, очень важен диалог с российскими регионами. Этот процесс укрепляет политическая воля лидеров обеих стран, обеспечивая прочную основу для продуктивного сотрудничества. В свою очередь Сергей Черёмин представил успешные проекты Москвы, такие как "Московское долголетие" и "Цифровой двойник Москвы". Эти инициативы вызвали интерес у узбекской стороны — договорились о дальнейшем взаимодействии для проработки взаимовыгодных соглашений. Между тем, вопросы сотрудничества в сфере образования и культуры обсудили замхокима Ташкента Санжар Таджиев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов. Во время встречи стороны обменялись опытом и идеями по развитию культурного обмена. Отдельно рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования и науки. Рассмотрели возможности реализации обменных программ между университетами, организации совместных научно-исследовательских проектов, направленных на решение актуальных проблем и развитие передовых технологий, а также создания образовательных программ с применением передовых методов и технологий для повышения качества подготовки молодых специалистов.
узбекистан
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ташкент
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хокимият ташкент встреча россия делегация администрация сотрудничество инвестиции транспорт культура обмен образование наука
хокимият ташкент встреча россия делегация администрация сотрудничество инвестиции транспорт культура обмен образование наука

В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили

14:54 25.10.2024 (обновлено: 17:49 25.10.2024)
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации
В хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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В городской администрации обсудили вопросы сотрудничества с российскими партнерами в области инвестиций, транспортной системы, культурного обмена, образования и науки.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась встреча Шавката Умурзакова и делегацией правительства Москвы во главе с министром Сергеем Черёминым.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаШавкат Умурзаков
В хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
Шавкат Умурзаков
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Как подчеркнул Умурзаков, очень важен диалог с российскими регионами. Этот процесс укрепляет политическая воля лидеров обеих стран, обеспечивая прочную основу для продуктивного сотрудничества.
"Представителям делегации рассказали о потенциале для инвестиций в Ташкенте и о крупных проектах, включая специальную промышленную зону Yangi Avlod и разработку интеллектуальной транспортной системы", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаСергей Черёмин
В хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
Сергей Черёмин
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В свою очередь Сергей Черёмин представил успешные проекты Москвы, такие как "Московское долголетие" и "Цифровой двойник Москвы". Эти инициативы вызвали интерес у узбекской стороны — договорились о дальнейшем взаимодействии для проработки взаимовыгодных соглашений.
Между тем, вопросы сотрудничества в сфере образования и культуры обсудили замхокима Ташкента Санжар Таджиев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации
В хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
В хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Во время встречи стороны обменялись опытом и идеями по развитию культурного обмена.

"Особый акцент был сделан на проведении совместных культурных мероприятий, направленных на популяризацию национальных традиций и творчества двух стран, что способствует укреплению взаимного уважения и дружбы между народами. Кроме того, обсудили создание условий для проведения обменных программ в сфере искусства и культуры", — говорится в сообщении.

Отдельно рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования и науки.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации
В хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
В хокимияте Ташкента встретились с членами российской делегации
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Рассмотрели возможности реализации обменных программ между университетами, организации совместных научно-исследовательских проектов, направленных на решение актуальных проблем и развитие передовых технологий, а также создания образовательных программ с применением передовых методов и технологий для повышения качества подготовки молодых специалистов.
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