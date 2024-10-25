https://uz.sputniknews.ru/20241025/xokimiyat-tashkent-vstrecha-rossiya-delegatsiya-46310161.html

В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили

В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В городской администрации обсудили вопросы сотрудничества с российскими партнерами в области инвестиций, транспортной системы, культурного обмена, образования и науки

2024-10-25T14:54+0500

2024-10-25T14:54+0500

2024-10-25T17:49+0500

узбекистан

россия

ташкент

сотрудничество

проект

культура

образование

инвестиции

наука

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась встреча Шавката Умурзакова и делегацией правительства Москвы во главе с министром Сергеем Черёминым. Как подчеркнул Умурзаков, очень важен диалог с российскими регионами. Этот процесс укрепляет политическая воля лидеров обеих стран, обеспечивая прочную основу для продуктивного сотрудничества. В свою очередь Сергей Черёмин представил успешные проекты Москвы, такие как "Московское долголетие" и "Цифровой двойник Москвы". Эти инициативы вызвали интерес у узбекской стороны — договорились о дальнейшем взаимодействии для проработки взаимовыгодных соглашений. Между тем, вопросы сотрудничества в сфере образования и культуры обсудили замхокима Ташкента Санжар Таджиев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов. Во время встречи стороны обменялись опытом и идеями по развитию культурного обмена. Отдельно рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования и науки. Рассмотрели возможности реализации обменных программ между университетами, организации совместных научно-исследовательских проектов, направленных на решение актуальных проблем и развитие передовых технологий, а также создания образовательных программ с применением передовых методов и технологий для повышения качества подготовки молодых специалистов.

узбекистан

россия

ташкент

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