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https://uz.sputniknews.ru/20241026/dinastiya-narzullaevyx-xraniteli-traditsionnyx-remesel-gijduvana-46258233.html
Династия Нарзуллаевых – хранители традиционных ремесел Гиждувана. Фотолента
Династия Нарзуллаевых – хранители традиционных ремесел Гиждувана. Фотолента
Sputnik Узбекистан
Гиждуван – это культурный центр, где искусство, история и традиции создают единый ансамбль узбекской культуры. Активные продолжатели традиционных узбекских ремесел – династия Нарзуллаевых, которая основала Дом музей и работает над их возрождением и развитием .
2024-10-26T16:15+0500
2024-10-26T16:17+0500
традиции
узбекские традиции
мастерская
узбекские мастера
керамика
бухара
фотолента
искусство
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В сердце Гиждувана, известного своими керамическими традициями, благодаря усилиям мастера Абдулло Нарзуллаева был создан уникальный Дом-музей национальной керамики имени Ибодулло Нарзуллаева — отца мастера. Этот культурный центр стал не только местом хранения богатого наследия узбекской керамики, но и активной площадкой для обучения и передачи знаний новым поколениям мастеров.Мастера и ученикиВ Доме-музее расположены музей керамики, выставочный зал, а также мастерские по керамике, вышивке и ковроткачеству.Абдулло ака активно участвует в проектах, направленных на возрождение и развитие традиционных ремесел, оставленных их предками. С 2006 по 2014 годы он активно участвовал в Международном рынке народного творчества в Санта-Фе, США, что способствовало популяризации узбекского искусства за рубежом. В 2021 году Абдулло Нарзуллаев был лично удостоен президентом почетного звания "Народный мастер Узбекистана".В 1997 году при поддержке Нарзуллаева была возрождена традиционная гиждуванская вышивка, что позволило сохранить уникальные техники и передать их следующим поколениям. Его мать Мустабшира Баракаева, научила уникальному стилю технике вышивки, символики и узоров, которые передаются из поколения в поколение 9 дочерям, 2 невестам, а также внучкам.Вышивка как искусство и коммуникацияВышивка сюзане, известная своими яркими цветами и сложными узорами, имеет глубокие корни в культуре Гиждувана. Девушки начинали осваивать это искусство с юного возраста, создавая образцы для своего приданного. Сюзане также использовались как своеобразное "письмо" между замужней женщиной и ее матерью, где узоры имели символическое значение.Мавлуда Нарзуллаева, одна из ведущих специалистов по традиционной вышивке, обучает женщин всех возрастов, передавая им свои знания и навыки. Ее ученицы уже демонстрируют свои таланты на различных выставках и конкурсах, продолжая традиции, которые были заложены многими поколениями назад.Керамика и ковроткачествоАбдулло Нарзуллаев не только мастер керамики, но и активный участник международных мероприятий, где он демонстрирует узбекское искусство на мировой арене. Его работы были представлены на более чем 160 выставках, где он занимал призовые места и получал награды.С 2019 года его дочь Махфузабону Нарзуллаева возобновила традиции ткачества "Бухарских шелковых ковров", обучая своих учеников секретам этого сложного ремесла. Дилноза Нарзуллаева, другая дочь мастера, занимается изготовлением свистулек-игрушек, которые представляют собой уникальное направление в керамике. До исламского периода и даже после прихода ислама это ремесло было широко распространено на территории Узбекистана. Практически в каждом гончарном центре делают свистульки-игрушки так называемые-“учпулак”, “ушпулак”, “аджуба”, “хуштак”.ЗаключениеДом-музей национальной керамики имени Ибодулло Нарзуллаева стал важным центром сохранения и развития узбекских ремесел. Благодаря усилиям мастеров и их учеников, традиции, уходящие корнями в глубокую древность, продолжают жить и развиваться.Гиждуван, славящийся своими торговыми и ремесленными успехами, остается важным культурным центром, где искусство, история и традиции переплетаются в уникальном танце, создавая новые страницы в книге узбекской культуры. Каждый желающий может посетить музей, узнать о процессе производства и пройти обучающие курсы, что позволяет глубже понять уникальное наследие узбекского ремесленного искусства. Семья Нарзуллаевых продолжает поддерживать эти традиции, передавая их из поколения в поколение.Работы продолжателей традиционных узбекских ремесел – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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гиждуван ремесло нарзуллаев фотолента музей мастер керамика свистулька сюзане вышивка ковроткачество
гиждуван ремесло нарзуллаев фотолента музей мастер керамика свистулька сюзане вышивка ковроткачество

Династия Нарзуллаевых – хранители традиционных ремесел Гиждувана. Фотолента

16:15 26.10.2024 (обновлено: 16:17 26.10.2024)
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Гиждуван – это культурный центр, где искусство, история и традиции создают единый ансамбль узбекской культуры. Активные продолжатели традиционных узбекских ремесел – династия Нарзуллаевых, которая основала Дом музей и работает над их возрождением и развитием .
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В сердце Гиждувана, известного своими керамическими традициями, благодаря усилиям мастера Абдулло Нарзуллаева был создан уникальный Дом-музей национальной керамики имени Ибодулло Нарзуллаева — отца мастера. Этот культурный центр стал не только местом хранения богатого наследия узбекской керамики, но и активной площадкой для обучения и передачи знаний новым поколениям мастеров.
Мастера и ученики
В Доме-музее расположены музей керамики, выставочный зал, а также мастерские по керамике, вышивке и ковроткачеству.

"С момента открытия музея в нем активно обучаются десятки учеников. В настоящее время десять человек осваивают гончарное дело, более восьмидесяти занимаются вышивкой, а десятки — ковроткачеством", — говорит старшая дочь мастера Дильноза Нарзуллаева.

Абдулло ака активно участвует в проектах, направленных на возрождение и развитие традиционных ремесел, оставленных их предками. С 2006 по 2014 годы он активно участвовал в Международном рынке народного творчества в Санта-Фе, США, что способствовало популяризации узбекского искусства за рубежом. В 2021 году Абдулло Нарзуллаев был лично удостоен президентом почетного звания "Народный мастер Узбекистана".
В 1997 году при поддержке Нарзуллаева была возрождена традиционная гиждуванская вышивка, что позволило сохранить уникальные техники и передать их следующим поколениям. Его мать Мустабшира Баракаева, научила уникальному стилю технике вышивки, символики и узоров, которые передаются из поколения в поколение 9 дочерям, 2 невестам, а также внучкам.

Вышивка как искусство и коммуникация

Вышивка сюзане, известная своими яркими цветами и сложными узорами, имеет глубокие корни в культуре Гиждувана. Девушки начинали осваивать это искусство с юного возраста, создавая образцы для своего приданного. Сюзане также использовались как своеобразное "письмо" между замужней женщиной и ее матерью, где узоры имели символическое значение.
Мавлуда Нарзуллаева, одна из ведущих специалистов по традиционной вышивке, обучает женщин всех возрастов, передавая им свои знания и навыки. Ее ученицы уже демонстрируют свои таланты на различных выставках и конкурсах, продолжая традиции, которые были заложены многими поколениями назад.

Керамика и ковроткачество

Абдулло Нарзуллаев не только мастер керамики, но и активный участник международных мероприятий, где он демонстрирует узбекское искусство на мировой арене. Его работы были представлены на более чем 160 выставках, где он занимал призовые места и получал награды.
С 2019 года его дочь Махфузабону Нарзуллаева возобновила традиции ткачества "Бухарских шелковых ковров", обучая своих учеников секретам этого сложного ремесла. Дилноза Нарзуллаева, другая дочь мастера, занимается изготовлением свистулек-игрушек, которые представляют собой уникальное направление в керамике. До исламского периода и даже после прихода ислама это ремесло было широко распространено на территории Узбекистана. Практически в каждом гончарном центре делают свистульки-игрушки так называемые-“учпулак”, “ушпулак”, “аджуба”, “хуштак”.

Заключение

Дом-музей национальной керамики имени Ибодулло Нарзуллаева стал важным центром сохранения и развития узбекских ремесел. Благодаря усилиям мастеров и их учеников, традиции, уходящие корнями в глубокую древность, продолжают жить и развиваться.
Гиждуван, славящийся своими торговыми и ремесленными успехами, остается важным культурным центром, где искусство, история и традиции переплетаются в уникальном танце, создавая новые страницы в книге узбекской культуры. Каждый желающий может посетить музей, узнать о процессе производства и пройти обучающие курсы, что позволяет глубже понять уникальное наследие узбекского ремесленного искусства. Семья Нарзуллаевых продолжает поддерживать эти традиции, передавая их из поколения в поколение.
Работы продолжателей традиционных узбекских ремесел – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гульбахор Нарзуллаева с дочерями создают неповторимые оттенки с помощью шелковых нитей с натуральными красителями

Гульбахор Нарзуллаева с дочерями создают неповторимые оттенки с помощью шелковых нитей с натуральными красителями - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гульбахор Нарзуллаева с дочерями создают неповторимые оттенки с помощью шелковых нитей с натуральными красителями

© Sputnik / Бахром Хатамов

Процесс вышивания крючком в технике "юрма"

Процесс вышивания крючком в технике &quot;юрма&quot; - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Процесс вышивания крючком в технике "юрма"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Известная вышивальщица Мавлюда Нарзуллаева проводит экскурсию для туристов на французском языке

Известная вышивальщица Мавлюда Нарзуллаева проводит экскурсию для туристов на французском языке - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Известная вышивальщица Мавлюда Нарзуллаева проводит экскурсию для туристов на французском языке

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хасан Шарипов и Дильноза Нарзуллаева обсуждают нанесение традиционных узорных композиций на керамические ляганы

Хасан Шарипов и Дильноза Нарзуллаева обсуждают нанесение традиционных узорных композиций на керамические ляганы - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хасан Шарипов и Дильноза Нарзуллаева обсуждают нанесение традиционных узорных композиций на керамические ляганы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сузана Звезда (Юлдуз). Авторы: Мавлюда Нарзуллаева, Гульбахор Нарзуллаева, Гиждуван, 2020. Шелковая ткань прошита шелковыми нитками в стиле "катка"

Сузана Звезда (Юлдуз). Авторы: Мавлюда Нарзуллаева, Гульбахор Нарзуллаева, Гиждуван, 2020. Шелковая ткань прошита шелковыми нитками в стиле &quot;катка&quot; - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сузана Звезда (Юлдуз). Авторы: Мавлюда Нарзуллаева, Гульбахор Нарзуллаева, Гиждуван, 2020. Шелковая ткань прошита шелковыми нитками в стиле "катка"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастерская ковроткачества

Мастерская ковроткачества - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастерская ковроткачества

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тонкая работа ковроткачих

Тонкая работа ковроткачих - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тонкая работа ковроткачих

© Sputnik / Бахром Хатамов

Процесс изготовления свистульки

Процесс изготовления свистульки - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Процесс изготовления свистульки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Узор граната на сюзане, вышитый вручную, является символом плодородия и семьи

Узор граната на сюзане, вышитый вручную, является символом плодородия и семьи - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Узор граната на сюзане, вышитый вручную, является символом плодородия и семьи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Три поколения талантов: отец, дочь и внучка

Три поколения талантов: отец, дочь и внучка - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Три поколения талантов: отец, дочь и внучка

© Sputnik / Бахром Хатамов

Процесс плетения шелкового ковра

Процесс плетения шелкового ковра - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Процесс плетения шелкового ковра

© Sputnik / Бахром Хатамов

На снимке – два поколения наносят узор на керамику

На снимке – два поколения наносят узор на керамику - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

На снимке – два поколения наносят узор на керамику

© Sputnik / Бахром Хатамов

Махфузабону Нарзуллаева за вышиванием крючком

Махфузабону Нарзуллаева за вышиванием крючком - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Махфузабону Нарзуллаева за вышиванием крючком

© Sputnik / Бахром Хатамов

Уникальные гиждуванские ляганы

Уникальные гиждуванские ляганы - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Уникальные гиждуванские ляганы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Создается сюзане

Создается сюзане - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Создается сюзане

© Sputnik / Бахром Хатамов

Отец и дочь в керамической мастерской

Отец и дочь в керамической мастерской - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Отец и дочь в керамической мастерской

© Sputnik / Бахром Хатамов

Династия Нарзуллаевых приглашает всех желающих посетить музей гончарного дела и центр ремесел. Там они смогут не только познакомиться с производственным процессом, но и пожить в доме мастера вместе с его семьей и лично узнать секреты гончарного дела от мастеров

Династия Нарзуллаевых приглашает всех желающих посетить музей гончарного дела и центр ремесел. Там они смогут не только познакомиться с производственным процессом, но и пожить в доме мастера вместе с его семьей и лично узнать секреты гончарного дела от мастеров - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Династия Нарзуллаевых приглашает всех желающих посетить музей гончарного дела и центр ремесел. Там они смогут не только познакомиться с производственным процессом, но и пожить в доме мастера вместе с его семьей и лично узнать секреты гончарного дела от мастеров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сюзане "Гранат". Авторы: Мавлюда Нарзуллаева и Гульбахор Нарзуллаева. Гиждуван, 2021 год. Шелковая ткань сшита шелковыми нитками

Сюзане &quot;Гранат&quot;. Авторы: Мавлюда Нарзуллаева и Гульбахор Нарзуллаева. Гиждуван, 2021 год. Шелковая ткань сшита шелковыми нитками - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сюзане "Гранат". Авторы: Мавлюда Нарзуллаева и Гульбахор Нарзуллаева. Гиждуван, 2021 год. Шелковая ткань сшита шелковыми нитками

© Sputnik / Бахром Хатамов

Народный мастер Узбекистана Абдулло Нарзуллаев является инициатором, который наряду с созданием "Национального дома-музея гончарного дела имени Ибодулло Нарзуллаева" в городе Гиждуван, также наладил традиционную вышивку и плетение бухарских шелковых ковров

Народный мастер Узбекистана Абдулло Нарзуллаев является инициатором, который наряду с созданием &quot;Национального дома-музея гончарного дела имени Ибодулло Нарзуллаева&quot; в городе Гиждуван, также наладил традиционную вышивку и плетение бухарских шелковых ковров - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Народный мастер Узбекистана Абдулло Нарзуллаев является инициатором, который наряду с созданием "Национального дома-музея гончарного дела имени Ибодулло Нарзуллаева" в городе Гиждуван, также наладил традиционную вышивку и плетение бухарских шелковых ковров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дилноза Нарзуллаева занимается изготовлением свистулек-игрушек, которая считается одном из направлений керамики- мелкая пластика. На снимке – процесс расписывания керамики

Дилноза Нарзуллаева занимается изготовлением свистулек-игрушек, которая считается одном из направлений керамики- мелкая пластика. На снимке – процесс расписывания керамики - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дилноза Нарзуллаева занимается изготовлением свистулек-игрушек, которая считается одном из направлений керамики- мелкая пластика. На снимке – процесс расписывания керамики

© Sputnik / Бахром Хатамов

Готовая продукция - свистулька

Готовая продукция - свистулька - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Готовая продукция - свистулька

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