https://uz.sputniknews.ru/20241026/dinastiya-narzullaevyx-xraniteli-traditsionnyx-remesel-gijduvana-46258233.html

Династия Нарзуллаевых – хранители традиционных ремесел Гиждувана. Фотолента

Династия Нарзуллаевых – хранители традиционных ремесел Гиждувана. Фотолента

Sputnik Узбекистан

Гиждуван – это культурный центр, где искусство, история и традиции создают единый ансамбль узбекской культуры. Активные продолжатели традиционных узбекских ремесел – династия Нарзуллаевых, которая основала Дом музей и работает над их возрождением и развитием .

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традиции

узбекские традиции

мастерская

узбекские мастера

керамика

бухара

фотолента

искусство

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В сердце Гиждувана, известного своими керамическими традициями, благодаря усилиям мастера Абдулло Нарзуллаева был создан уникальный Дом-музей национальной керамики имени Ибодулло Нарзуллаева — отца мастера. Этот культурный центр стал не только местом хранения богатого наследия узбекской керамики, но и активной площадкой для обучения и передачи знаний новым поколениям мастеров.Мастера и ученикиВ Доме-музее расположены музей керамики, выставочный зал, а также мастерские по керамике, вышивке и ковроткачеству.Абдулло ака активно участвует в проектах, направленных на возрождение и развитие традиционных ремесел, оставленных их предками. С 2006 по 2014 годы он активно участвовал в Международном рынке народного творчества в Санта-Фе, США, что способствовало популяризации узбекского искусства за рубежом. В 2021 году Абдулло Нарзуллаев был лично удостоен президентом почетного звания "Народный мастер Узбекистана".В 1997 году при поддержке Нарзуллаева была возрождена традиционная гиждуванская вышивка, что позволило сохранить уникальные техники и передать их следующим поколениям. Его мать Мустабшира Баракаева, научила уникальному стилю технике вышивки, символики и узоров, которые передаются из поколения в поколение 9 дочерям, 2 невестам, а также внучкам.Вышивка как искусство и коммуникацияВышивка сюзане, известная своими яркими цветами и сложными узорами, имеет глубокие корни в культуре Гиждувана. Девушки начинали осваивать это искусство с юного возраста, создавая образцы для своего приданного. Сюзане также использовались как своеобразное "письмо" между замужней женщиной и ее матерью, где узоры имели символическое значение.Мавлуда Нарзуллаева, одна из ведущих специалистов по традиционной вышивке, обучает женщин всех возрастов, передавая им свои знания и навыки. Ее ученицы уже демонстрируют свои таланты на различных выставках и конкурсах, продолжая традиции, которые были заложены многими поколениями назад.Керамика и ковроткачествоАбдулло Нарзуллаев не только мастер керамики, но и активный участник международных мероприятий, где он демонстрирует узбекское искусство на мировой арене. Его работы были представлены на более чем 160 выставках, где он занимал призовые места и получал награды.С 2019 года его дочь Махфузабону Нарзуллаева возобновила традиции ткачества "Бухарских шелковых ковров", обучая своих учеников секретам этого сложного ремесла. Дилноза Нарзуллаева, другая дочь мастера, занимается изготовлением свистулек-игрушек, которые представляют собой уникальное направление в керамике. До исламского периода и даже после прихода ислама это ремесло было широко распространено на территории Узбекистана. Практически в каждом гончарном центре делают свистульки-игрушки так называемые-“учпулак”, “ушпулак”, “аджуба”, “хуштак”.ЗаключениеДом-музей национальной керамики имени Ибодулло Нарзуллаева стал важным центром сохранения и развития узбекских ремесел. Благодаря усилиям мастеров и их учеников, традиции, уходящие корнями в глубокую древность, продолжают жить и развиваться.Гиждуван, славящийся своими торговыми и ремесленными успехами, остается важным культурным центром, где искусство, история и традиции переплетаются в уникальном танце, создавая новые страницы в книге узбекской культуры. Каждый желающий может посетить музей, узнать о процессе производства и пройти обучающие курсы, что позволяет глубже понять уникальное наследие узбекского ремесленного искусства. Семья Нарзуллаевых продолжает поддерживать эти традиции, передавая их из поколения в поколение.Работы продолжателей традиционных узбекских ремесел – в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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гиждуван ремесло нарзуллаев фотолента музей мастер керамика свистулька сюзане вышивка ковроткачество