https://uz.sputniknews.ru/20241026/malaziyskaya-kompaniya-realizuet-proekty-vozobnovlyaemoy-energetiki-uzbekistane-46323372.html
Малазийская компания реализует проекты возобновляемой энергетики в Узбекистане
Малазийская компания реализует проекты возобновляемой энергетики в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Летом 2024 года между компании из Малайзии и Минэнерго Узбекистана было подписано соглашение о строительстве солнечных электростанций в Андижанской и в... 26.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-26T11:08+0500
2024-10-26T11:08+0500
2024-10-26T11:08+0500
узбекистан
электростанция
малайзия
солнечная энергия
строительство
андижанская область
ферганская область
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев посетил солнечную фотоэлектрическую электростанцию в малазийском штате Селангор, принадлежащую компании "Sunview Group", и встретился с руководителем проектов компании Джоном Стидом, сообщает ИА "Дунё".На встрече малазийская сторона представила информацию о технической характеристике солнечной фотоэлектрической электростанции, общей мощностью 26 мегаватт, построенной на площади 32 гектара.По данным представителей малазийской компании, в июле 2024 года с Министерством энергетики Узбекистана было подписано соглашение об условиях строительства солнечных электростанций мощностью 400 мегаватт в Андижанской области и 200 мегаватт – в Ферганской области.По итогам встречи представители компании также выразили готовность к изучению возможностей и технических характеристик проекта снабжения водонасосных станций возобновляемыми источниками электроэнергии в Кашкадарьинской области.
узбекистан
малайзия
андижанская область
ферганская область
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малайзия узбекистан зеленая энергия солнечная электростанция
малайзия узбекистан зеленая энергия солнечная электростанция
Малазийская компания реализует проекты возобновляемой энергетики в Узбекистане
Летом 2024 года между компании из Малайзии и Минэнерго Узбекистана было подписано соглашение о строительстве солнечных электростанций в Андижанской и в Ферганской областях.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев посетил солнечную фотоэлектрическую электростанцию в малазийском штате Селангор, принадлежащую компании "Sunview Group", и встретился с руководителем проектов компании Джоном Стидом, сообщает ИА "Дунё".
На встрече малазийская сторона представила информацию о технической характеристике солнечной фотоэлектрической электростанции, общей мощностью 26 мегаватт, построенной на площади 32 гектара.
По данным представителей малазийской компании, в июле 2024 года с Министерством энергетики Узбекистана было подписано соглашение об условиях строительства солнечных электростанций мощностью 400 мегаватт в Андижанской области и 200 мегаватт – в Ферганской области.
По итогам встречи представители компании также выразили готовность к изучению возможностей и технических характеристик проекта снабжения водонасосных станций возобновляемыми источниками электроэнергии в Кашкадарьинской области.