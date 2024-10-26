https://uz.sputniknews.ru/20241026/malaziyskaya-kompaniya-realizuet-proekty-vozobnovlyaemoy-energetiki-uzbekistane-46323372.html

Малазийская компания реализует проекты возобновляемой энергетики в Узбекистане

Малазийская компания реализует проекты возобновляемой энергетики в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Летом 2024 года между компании из Малайзии и Минэнерго Узбекистана было подписано соглашение о строительстве солнечных электростанций в Андижанской и в... 26.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-26T11:08+0500

2024-10-26T11:08+0500

2024-10-26T11:08+0500

узбекистан

электростанция

малайзия

солнечная энергия

строительство

андижанская область

ферганская область

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев посетил солнечную фотоэлектрическую электростанцию в малазийском штате Селангор, принадлежащую компании "Sunview Group", и встретился с руководителем проектов компании Джоном Стидом, сообщает ИА "Дунё".На встрече малазийская сторона представила информацию о технической характеристике солнечной фотоэлектрической электростанции, общей мощностью 26 мегаватт, построенной на площади 32 гектара.По данным представителей малазийской компании, в июле 2024 года с Министерством энергетики Узбекистана было подписано соглашение об условиях строительства солнечных электростанций мощностью 400 мегаватт в Андижанской области и 200 мегаватт – в Ферганской области.По итогам встречи представители компании также выразили готовность к изучению возможностей и технических характеристик проекта снабжения водонасосных станций возобновляемыми источниками электроэнергии в Кашкадарьинской области.

узбекистан

малайзия

андижанская область

ферганская область

кашкадарьинская область

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