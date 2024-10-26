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https://uz.sputniknews.ru/20241026/rossiyskie-voennye-osvobodili-aleksandropol-dnr-46327232.html
Российские военные освободили населенный пункт Александрополь в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили населенный пункт Александрополь в ДНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
За неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР. Согласно сводке МО РФ, за 19-25 октября, были освобождены Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка.
2024-10-26T15:22+0500
2024-10-26T15:22+0500
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны России.Освобождение села Александрополь позволяет выйти к естественной преграде — Кураховскому водохранилищу. За ним, по всей видимости, ВСУ попытаются оборудовать новую линию обороны.Всего за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР. Согласно сводке Министерства обороны, за 19-25 октября, освобождены были Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка.Кроме того, в министерстве сообщили, что за последние сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ.Сообщается также, что средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотников самолетного типа.По информации военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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сво всу украина россия минобороны днр

Российские военные освободили населенный пункт Александрополь в ДНР – Минобороны

15:22 26.10.2024
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости
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За неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР. Согласно сводке МО РФ, за 19-25 октября, были освобождены Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики", — говорится в сообщении.
Освобождение села Александрополь позволяет выйти к естественной преграде — Кураховскому водохранилищу. За ним, по всей видимости, ВСУ попытаются оборудовать новую линию обороны.
Всего за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР. Согласно сводке Министерства обороны, за 19-25 октября, освобождены были Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка.
Кроме того, в министерстве сообщили, что за последние сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотников самолетного типа.
По информации военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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ВС России освободили населенный пункт Зоряное в ДНР — Минобороны
19 октября, 15:30
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