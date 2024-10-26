https://uz.sputniknews.ru/20241026/sdana-v-ekspluatatsiyu-novaya-avtomagistral-kungrad-beyneu-46322276.html

Сдана в эксплуатацию новая автомагистраль Кунград – Бейнеу

Сдана в эксплуатацию новая автомагистраль Кунград – Бейнеу

Sputnik Узбекистан

Эта дорога является частью стратегической автомагистрали, связывающей нашу страну со странами Европы.

2024-10-26T10:10+0500

2024-10-26T10:10+0500

2024-10-26T10:47+0500

президент узбекистана

дорога

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Сдан в эксплуатацию реконструированный 240-километровый участок автомобильной дороги Кунград – Бейнеу. В церемонии, состоявшейся по этому случаю, принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Эта дорога является частью стратегической автомагистрали, связывающей Узбекистан со странами Европы. Однако из-за многолетней эксплуатации и резко континентального климата Приаралья она пришла в негодность. Поэтому был реализован проект по ее современной реконструкции стоимостью $323 млн.На церемонии глава государства особо отметил важность этой дороги.Как отмечется, новая дорога соответствует мировым стандартам, обеспечивая безопасные пассажирские и грузоперевозки.Ранее были отремонтированы другие участки международной автомобильной дороги Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу. 29 февраля этого года был открыт новый мост через Амударью, соединяющий Каракалпакстан с Хорезмом. "Такая работа создает удобства для передвижения людей, повышает экономическую активность и дает дополнительный импульс развитию предпринимательства", отметили в пресс-службе.По расчетам, вдоль новой дороги появится более 200 объектов торговли и сервиса, а также промышленных предприятий. За счет этого будет создано сначала 2 тысячи рабочих мест, а в дальнейшем - еще 5 тысяч. Таким образом, будет создана прочная основа для увеличения объемов транзитных и других услуг в Каракалпакстане на $200 млн в год, а объема экспорта – не менее чем на $300 млн.Президент выразил благодарность строителям и рабочим, участвовавшим в этом проекте, Азиатскому банку развития, подрядчикам из Турции, Азербайджана и Китая, консультантам из Южной Кореи и Италии.К мероприятию по телемосту подключились участники с двух концов этой 240-километровой дороги - из Кунградского района Каракалпакстана и таможенного поста "Давуд-ота" на границе с Казахстаном. Мирзиёев с удовлетворением дал старт движению по дороге и поздравил соотечественников с этим знаменательным событием.В церемонии участвовали представители государственных ведомств и общественности.Главе государства также была представлена система мониторинга инженерных сооружений. Согласно ей, на определенных точках стратегических мостов будут установлены электронные датчики. С их помощью будет осуществляться постоянный контроль прочности и качества. Если будет зафиксировано отклонение от нормы, проблема будет оперативно выявляться и устраняться. Это обеспечит длительную и качественную эксплуатацию мостов.Также система позволит сэкономить средства. Около 20 видов отчетности будут переведены из бумажной в электронную форму. Данные мониторинга будут храниться до 30 лет. Первый такой проект реализован на новом путепроводе по улице Бабура, ведущем к международному аэропорту Ташкента. В ходе церемонии также состоялся запуск данной транспортной развязки.Общая длина путепровода составляет 702 метра, ширина - 46 метров. Также построены два клеверных и четыре дугообразных съезда, которые эффективно соединены с Малой кольцевой дорогой и улицей Садыка Талипова. Это устранило необходимость в развороте, облегчив движение автомобилей. В целом данный транспортный узел способен пропускать 5 тысяч автомобилей в час и 132 тысячи в сутки.Президент отметил необходимость внедрения данной системы на 114 путепроводах столицы, а затем и во всех регионах.Для справка: За последние восемь лет в Узбекистане реконструировано 2 тысячи километров, отремонтировано 100 тысяч километров дорог. При этом меняется качество работ, широко применяются новые виды полимербетонных и цементобетонных покрытий. В результате срок эксплуатации дорог увеличивается в 1,5 раза. В сотрудничестве с зарубежными компаниями на следующий год запланировано 10 крупных проектов по строительству еще тысячи километров дорог.

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дорога президент мирзиёев кунград- бейнеу