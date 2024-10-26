https://uz.sputniknews.ru/20241026/tsik-uzbekistan-vstrechi-predstaviteli-missiy-nablyudateley-46326468.html

Представители миссий наблюдателей посетили Центризбирком Узбекистана – подробности

Представители миссий наблюдателей посетили Центризбирком Узбекистана – подробности

Sputnik Узбекистан

Участники встречи обсудили подготовку к парламентским выборам в стране, в том числе внедрение информационной системы "Е-Сайлов" в национальную избирательную практику, ее преимущества и возможности.

2024-10-26T14:15+0500

2024-10-26T14:15+0500

2024-10-26T14:15+0500

узбекистан

парламентские выборы

цик узбекистана

миссия

общество

встреча

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялись встречи с участием членов миссий наблюдателей от международных организаций и представителей избирательных органов зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.Так, председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев встретился с представителями делегации наблюдателей во главе с Координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ – заместителем председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана Т. Масабировым, зампредом Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре И. Умахановым, Генсеком СНГ С. Лебедевым, Председателем Избиркома Мальдивской Республики Фувад Тауфиком, Координатором делегации ПА тюркских государств Осман Местен, Председателем ЦИК Малайзии Рамлан Бин Харун.Основными темами встреч стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в представительные органы государственной власти страны.Говорилось в частности о внедрении в национальную избирательную практику электронной информационной системы "E-Saylov", ее преимуществах и возможностях, повышении знаний и навыков участников выборов всех уровней в соответствии с Концепцией повышения квалификации членов избирательной комиссии.В ходе беседы международные наблюдатели подчеркнули, что подготовка к выборам организована на основе демократических принципов, в полном соответствии с международными нормами и стандартами, а также приняты все необходимые меры для обеспечения свободного и безопасного голосования граждан.Необходимо отметить, что представители миссий наблюдателей и делегаций международных организаций наблюдают за процессами подготовки и проведения выборов как на долгосрочной основе, так и в качестве краткосрочных наблюдателей.В ходе визита миссия посетила ряд избирательных участков по республике, успела ознакомиться и с ходом досрочного голосования, и по результатам наблюдений планирует дать соответствующие заключения и рекомендации, добавили в пресс-службе.

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