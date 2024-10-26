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https://uz.sputniknews.ru/20241026/tsik-uzbekistan-vstrechi-predstaviteli-missiy-nablyudateley-46326468.html
Представители миссий наблюдателей посетили Центризбирком Узбекистана – подробности
Представители миссий наблюдателей посетили Центризбирком Узбекистана – подробности
Sputnik Узбекистан
Участники встречи обсудили подготовку к парламентским выборам в стране, в том числе внедрение информационной системы "Е-Сайлов" в национальную избирательную практику, ее преимущества и возможности.
2024-10-26T14:15+0500
2024-10-26T14:15+0500
узбекистан
парламентские выборы
цик узбекистана
миссия
общество
встреча
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялись встречи с участием членов миссий наблюдателей от международных организаций и представителей избирательных органов зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.Так, председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев встретился с представителями делегации наблюдателей во главе с Координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ – заместителем председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана Т. Масабировым, зампредом Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре И. Умахановым, Генсеком СНГ С. Лебедевым, Председателем Избиркома Мальдивской Республики Фувад Тауфиком, Координатором делегации ПА тюркских государств Осман Местен, Председателем ЦИК Малайзии Рамлан Бин Харун.Основными темами встреч стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в представительные органы государственной власти страны.Говорилось в частности о внедрении в национальную избирательную практику электронной информационной системы "E-Saylov", ее преимуществах и возможностях, повышении знаний и навыков участников выборов всех уровней в соответствии с Концепцией повышения квалификации членов избирательной комиссии.В ходе беседы международные наблюдатели подчеркнули, что подготовка к выборам организована на основе демократических принципов, в полном соответствии с международными нормами и стандартами, а также приняты все необходимые меры для обеспечения свободного и безопасного голосования граждан.Необходимо отметить, что представители миссий наблюдателей и делегаций международных организаций наблюдают за процессами подготовки и проведения выборов как на долгосрочной основе, так и в качестве краткосрочных наблюдателей.В ходе визита миссия посетила ряд избирательных участков по республике, успела ознакомиться и с ходом досрочного голосования, и по результатам наблюдений планирует дать соответствующие заключения и рекомендации, добавили в пресс-службе.
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узбекистан цик парламентские выборы низамходжаев
узбекистан цик парламентские выборы низамходжаев

Представители миссий наблюдателей посетили Центризбирком Узбекистана – подробности

14:15 26.10.2024
© ЦИКПредставители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
Представители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
© ЦИК
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Участники встречи обсудили подготовку к парламентским выборам в стране, в том числе внедрение информационной системы "Е-Сайлов" в национальную избирательную практику, ее преимущества и возможности.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялись встречи с участием членов миссий наблюдателей от международных организаций и представителей избирательных органов зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Так, председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев встретился с представителями делегации наблюдателей во главе с Координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ – заместителем председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана Т. Масабировым, зампредом Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре И. Умахановым, Генсеком СНГ С. Лебедевым, Председателем Избиркома Мальдивской Республики Фувад Тауфиком, Координатором делегации ПА тюркских государств Осман Местен, Председателем ЦИК Малайзии Рамлан Бин Харун.
© ЦИКПредставители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
Представители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
Представители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
© ЦИК
Основными темами встреч стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в представительные органы государственной власти страны.
Говорилось в частности о внедрении в национальную избирательную практику электронной информационной системы "E-Saylov", ее преимуществах и возможностях, повышении знаний и навыков участников выборов всех уровней в соответствии с Концепцией повышения квалификации членов избирательной комиссии.
В ходе беседы международные наблюдатели подчеркнули, что подготовка к выборам организована на основе демократических принципов, в полном соответствии с международными нормами и стандартами, а также приняты все необходимые меры для обеспечения свободного и безопасного голосования граждан.
© ЦИКПредставители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
Представители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
Представители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
© ЦИК
"Центральная избирательная комиссия на высоком уровне провела организационно-правовую работу по подготовке и проведению предстоящих выборов. Также важное значение имеет запуск интерактивного портала "E-saylov", посредством которого политические партии имеют возможность оперативно работать с избирательными комиссиями по проверке соответствия кандидатов требованиям законодательства". – отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Необходимо отметить, что представители миссий наблюдателей и делегаций международных организаций наблюдают за процессами подготовки и проведения выборов как на долгосрочной основе, так и в качестве краткосрочных наблюдателей.
В ходе визита миссия посетила ряд избирательных участков по республике, успела ознакомиться и с ходом досрочного голосования, и по результатам наблюдений планирует дать соответствующие заключения и рекомендации, добавили в пресс-службе.
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