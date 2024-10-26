Представители миссий наблюдателей посетили Центризбирком Узбекистана – подробности
© ЦИКПредставители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
© ЦИК
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Участники встречи обсудили подготовку к парламентским выборам в стране, в том числе внедрение информационной системы "Е-Сайлов" в национальную избирательную практику, ее преимущества и возможности.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялись встречи с участием членов миссий наблюдателей от международных организаций и представителей избирательных органов зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Так, председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев встретился с представителями делегации наблюдателей во главе с Координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ – заместителем председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана Т. Масабировым, зампредом Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре И. Умахановым, Генсеком СНГ С. Лебедевым, Председателем Избиркома Мальдивской Республики Фувад Тауфиком, Координатором делегации ПА тюркских государств Осман Местен, Председателем ЦИК Малайзии Рамлан Бин Харун.
© ЦИКПредставители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
Представители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
© ЦИК
Основными темами встреч стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в представительные органы государственной власти страны.
Говорилось в частности о внедрении в национальную избирательную практику электронной информационной системы "E-Saylov", ее преимуществах и возможностях, повышении знаний и навыков участников выборов всех уровней в соответствии с Концепцией повышения квалификации членов избирательной комиссии.
В ходе беседы международные наблюдатели подчеркнули, что подготовка к выборам организована на основе демократических принципов, в полном соответствии с международными нормами и стандартами, а также приняты все необходимые меры для обеспечения свободного и безопасного голосования граждан.
© ЦИКПредставители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
Представители миссий наблюдателей посетили Центральную избирательную комиссию
© ЦИК
"Центральная избирательная комиссия на высоком уровне провела организационно-правовую работу по подготовке и проведению предстоящих выборов. Также важное значение имеет запуск интерактивного портала "E-saylov", посредством которого политические партии имеют возможность оперативно работать с избирательными комиссиями по проверке соответствия кандидатов требованиям законодательства". – отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Необходимо отметить, что представители миссий наблюдателей и делегаций международных организаций наблюдают за процессами подготовки и проведения выборов как на долгосрочной основе, так и в качестве краткосрочных наблюдателей.
В ходе визита миссия посетила ряд избирательных участков по республике, успела ознакомиться и с ходом досрочного голосования, и по результатам наблюдений планирует дать соответствующие заключения и рекомендации, добавили в пресс-службе.