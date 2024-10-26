https://uz.sputniknews.ru/20241026/vizit-glavy-mid-rossii-lavrova-tashkent-perenesli-46329345.html
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент перенесли – причины
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент перенесли – причины
Sputnik Узбекистан
Во время телефонного разговора между главами МИД РФ и РУз достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября рабочий визит Лаврова в столицу Узбекистана на более поздний срок.
2024-10-26T18:15+0500
2024-10-26T18:15+0500
2024-10-26T18:15+0500
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телефонный разговор
визит
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Российской Федерации.В ходе разговора Лавров и Саидов подтвердили готовность продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя станами.Кроме того, стало известно, что в связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября рабочий визит Сергея Лаврова в столицу Узбекистана на более поздний срок.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что в ходе визита Лаврова в Ташкент, основное внимание на переговорах с Бахтиёровым будет уделено вопросам дальнейшего углубления и развития партнерства между двумя странами.Отдельной темой станет дипломатическое сопровождение процессов евразийской интеграции с учетом имеющегося у республики статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Также запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства перед профессорско-преподавательским составом и студентами Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20241023/sergey-lavrov-posetit-uzbekistan--data-46283486.html
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мид руз мид рф саидов лавров визит переговоры
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент перенесли – причины
Во время телефонного разговора между главами МИД РФ и РУз достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября рабочий визит Лаврова в столицу Узбекистана на более поздний срок.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщили
в пресс-службе внешнеполитического ведомства Российской Федерации.
В ходе разговора Лавров и Саидов подтвердили готовность продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя станами.
"Подтверждено обоюдное намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества России и Узбекистана", – говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, стало известно, что в связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября рабочий визит Сергея Лаврова в столицу Узбекистана на более поздний срок.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что в ходе визита Лаврова в Ташкент, основное внимание на переговорах с Бахтиёровым будет уделено вопросам дальнейшего углубления и развития партнерства между двумя странами.
Отдельной темой станет дипломатическое сопровождение процессов евразийской интеграции с учетом имеющегося у республики статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Также запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства перед профессорско-преподавательским составом и студентами Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.