https://uz.sputniknews.ru/20241026/vizit-glavy-mid-rossii-lavrova-tashkent-perenesli-46329345.html

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент перенесли – причины

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент перенесли – причины

Sputnik Узбекистан

Во время телефонного разговора между главами МИД РФ и РУз достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября рабочий визит Лаврова в столицу Узбекистана на более поздний срок.

2024-10-26T18:15+0500

2024-10-26T18:15+0500

2024-10-26T18:15+0500

мид рф

мид узбекистана

сергей лавров

бахтиёр саидов

телефонный разговор

визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/02/42744182_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b8aaf042a8b028c7961e40e1c8a23cac.jpg

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Российской Федерации.В ходе разговора Лавров и Саидов подтвердили готовность продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя станами.Кроме того, стало известно, что в связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября рабочий визит Сергея Лаврова в столицу Узбекистана на более поздний срок.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что в ходе визита Лаврова в Ташкент, основное внимание на переговорах с Бахтиёровым будет уделено вопросам дальнейшего углубления и развития партнерства между двумя странами.Отдельной темой станет дипломатическое сопровождение процессов евразийской интеграции с учетом имеющегося у республики статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Также запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства перед профессорско-преподавательским составом и студентами Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20241023/sergey-lavrov-posetit-uzbekistan--data-46283486.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мид руз мид рф саидов лавров визит переговоры