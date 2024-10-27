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Голосование на избирательных участках во Владивостоке, Токио, Сеуле, Гуанчжоу завершилось
Голосование на избирательных участках во Владивостоке, Токио, Сеуле, Гуанчжоу завершилось
Sputnik Узбекистан
По данным Центризбиркома, на выборах проголосовало 62,70 процента узбекистанцев.
2024-10-27T16:46+0500
2024-10-27T16:46+0500
2024-10-27T17:01+0500
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парламентские выборы
цик узбекистана
голосование
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 15.00 на парламентских выборах Узбекистана проголосовало 62,70% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.По его словам, на выборах проголосовали 12 миллионов 504 тысячи 688 граждан, или 62,70 процента.Напоминаем, что согласно статье 96 Избирательного кодекса, если в голосовании приняли участие 33% граждан, включенных в список избирателей, выборы считаются состоявшимися. Эти цифры являются основанием для того, чтобы ЦИК считал выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местных Советов состоявшимися. Окончательный вывод делается по результатам голосования.В Узбекистане в 20.00 на избирательных участках будет объявлено об окончании голосования и произведен подсчет голосов.
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выборы парламент голосование узбекистан
выборы парламент голосование узбекистан
Голосование на избирательных участках во Владивостоке, Токио, Сеуле, Гуанчжоу завершилось
16:46 27.10.2024 (обновлено: 17:01 27.10.2024)
Центризбирком: На выборах проголосовало 62,70 процента узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 15.00 на парламентских выборах Узбекистана проголосовало 62,70% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.
По его словам, на выборах проголосовали 12 миллионов 504 тысячи 688 граждан, или 62,70 процента.
"На данный момент голосование завершено на избирательных участках во Владивостоке, Токио, Сеуле и Гуанчжоу. На этих избирательных участках началось определение результатов выборов и подсчет бюллетеней", – сказал он.
Напоминаем, что согласно статье 96 Избирательного кодекса, если в голосовании приняли участие 33% граждан, включенных в список избирателей, выборы считаются состоявшимися. Эти цифры являются основанием для того, чтобы ЦИК считал выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местных Советов состоявшимися. Окончательный вывод делается по результатам голосования.
В Узбекистане в 20.00 на избирательных участках будет объявлено об окончании голосования и произведен подсчет голосов.