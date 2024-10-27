https://uz.sputniknews.ru/20241027/golosovanie-izbiratelnye-uchastki-vladivostok-tokio-seule-guanchjou-zavershilos-46337550.html

Голосование на избирательных участках во Владивостоке, Токио, Сеуле, Гуанчжоу завершилось

Голосование на избирательных участках во Владивостоке, Токио, Сеуле, Гуанчжоу завершилось

Sputnik Узбекистан

По данным Центризбиркома, на выборах проголосовало 62,70 процента узбекистанцев.

2024-10-27T16:46+0500

2024-10-27T16:46+0500

2024-10-27T17:01+0500

узбекистан

парламентские выборы

цик узбекистана

голосование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36745237_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_eb7fa361fd68df5cfbc515ecf9453bf9.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 15.00 на парламентских выборах Узбекистана проголосовало 62,70% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.По его словам, на выборах проголосовали 12 миллионов 504 тысячи 688 граждан, или 62,70 процента.Напоминаем, что согласно статье 96 Избирательного кодекса, если в голосовании приняли участие 33% граждан, включенных в список избирателей, выборы считаются состоявшимися. Эти цифры являются основанием для того, чтобы ЦИК считал выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местных Советов состоявшимися. Окончательный вывод делается по результатам голосования.В Узбекистане в 20.00 на избирательных участках будет объявлено об окончании голосования и произведен подсчет голосов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выборы парламент голосование узбекистан