https://uz.sputniknews.ru/20241027/kabul-noviy-posol-uzbekistana-46335886.html

В Кабул прибыл новый посол Узбекистана – что о нем известно

В Кабул прибыл новый посол Узбекистана – что о нем известно

Sputnik Узбекистан

Дипломат на протяжении 26 лет работает в системе Министерства иностранных дел. Ранее занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических... 27.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-27T16:35+0500

2024-10-27T16:35+0500

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посол

афганистан

узбекистан

дипломат

кабул

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В столицу Афганистана Кабул прибыл новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Ойбек Усманов, сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, новый посол Узбекистана в Афганистане является выпускником Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана). По специальности филолог-востоковед, в 2020–2024 годах он занимал должность посла в Пакистане.С 1998 года работает в системе Министерства иностранных дел, занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.До назначения в Кабул работал послом в Египте, Пакистане, в 2011-2012 годах –был заместителем министра иностранных дел Узбекистана.Как отмечается, дипломат владеет пушту дари и английским языками.Ойбек Усманов сменил Ёдгорходжу Шадманова, работавшего послом в Кабуле в 2012-2024 годах.

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