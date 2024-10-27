https://uz.sputniknews.ru/20241027/kabul-noviy-posol-uzbekistana-46335886.html
В Кабул прибыл новый посол Узбекистана – что о нем известно
В Кабул прибыл новый посол Узбекистана – что о нем известно
Sputnik Узбекистан
Дипломат на протяжении 26 лет работает в системе Министерства иностранных дел. Ранее занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических... 27.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-27T16:35+0500
2024-10-27T16:35+0500
2024-10-27T16:36+0500
посол
афганистан
узбекистан
дипломат
кабул
мид узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1b/46336340_0:87:720:492_1920x0_80_0_0_99257bd8fcf4b47f9a095113cc8d5684.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В столицу Афганистана Кабул прибыл новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Ойбек Усманов, сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, новый посол Узбекистана в Афганистане является выпускником Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана). По специальности филолог-востоковед, в 2020–2024 годах он занимал должность посла в Пакистане.С 1998 года работает в системе Министерства иностранных дел, занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.До назначения в Кабул работал послом в Египте, Пакистане, в 2011-2012 годах –был заместителем министра иностранных дел Узбекистана.Как отмечается, дипломат владеет пушту дари и английским языками.Ойбек Усманов сменил Ёдгорходжу Шадманова, работавшего послом в Кабуле в 2012-2024 годах.
афганистан
узбекистан
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1b/46336340_0:19:720:559_1920x0_80_0_0_8030c434eb7f7d7a9c792a93df1f805c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кабул посол узбекистан усманов
кабул посол узбекистан усманов
В Кабул прибыл новый посол Узбекистана – что о нем известно
16:35 27.10.2024 (обновлено: 16:36 27.10.2024)
Дипломат на протяжении 26 лет работает в системе Министерства иностранных дел. Ранее занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В столицу Афганистана Кабул прибыл новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Ойбек Усманов, сообщает ИА "Дунё".
По информации агентства, новый посол Узбекистана в Афганистане является выпускником Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана). По специальности филолог-востоковед, в 2020–2024 годах он занимал должность посла в Пакистане.
С 1998 года работает в системе Министерства иностранных дел, занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.
До назначения в Кабул работал послом в Египте, Пакистане, в 2011-2012 годах –был заместителем министра иностранных дел Узбекистана.
Как отмечается, дипломат владеет пушту дари и английским языками.
Ойбек Усманов сменил Ёдгорходжу Шадманова, работавшего послом в Кабуле в 2012-2024 годах.