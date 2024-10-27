https://uz.sputniknews.ru/20241027/kak-proxodyat-vybory-uzbekistan-press-konferentsiya-ilyas-umaxanov-46334702.html

Как проходят выборы в Узбекистане – пресс-конференция с участием Ильяса Умаханова

Как проходят выборы в Узбекистане – пресс-конференция с участием Ильяса Умаханова

Sputnik Узбекистан

Гостем пресс-центра Sputnik Узбекистан станет сенатор Российской Федерации.

2024-10-27T13:16+0500

2024-10-27T13:16+0500

2024-10-27T13:26+0500

парламентские выборы

узбекистан

пресс-конференция

пресс-центр

россия

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 октября в 16.00 состоится пресс-конференция с участием сенатора Российской Федерации.Сегодняшний гость пресс-центра – сенатор Российской Федерации, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.Конференция посвящена парламентским выборам в Узбекистане, которые проходят в республике 27 октября.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.

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