https://uz.sputniknews.ru/20241027/kak-proxodyat-vybory-uzbekistan-press-konferentsiya-ilyas-umaxanov-46334702.html
Как проходят выборы в Узбекистане – пресс-конференция с участием Ильяса Умаханова
Как проходят выборы в Узбекистане – пресс-конференция с участием Ильяса Умаханова
Sputnik Узбекистан
Гостем пресс-центра Sputnik Узбекистан станет сенатор Российской Федерации.
2024-10-27T13:16+0500
2024-10-27T13:16+0500
2024-10-27T13:26+0500
парламентские выборы
узбекистан
пресс-конференция
пресс-центр
россия
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 октября в 16.00 состоится пресс-конференция с участием сенатора Российской Федерации.Сегодняшний гость пресс-центра – сенатор Российской Федерации, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.Конференция посвящена парламентским выборам в Узбекистане, которые проходят в республике 27 октября.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
выборы парламент ильяс умаханов россия узбекистан
выборы парламент ильяс умаханов россия узбекистан
Как проходят выборы в Узбекистане – пресс-конференция с участием Ильяса Умаханова
13:16 27.10.2024 (обновлено: 13:26 27.10.2024)
Гостем пресс-центра Sputnik Узбекистан станет сенатор Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 октября в 16.00 состоится пресс-конференция с участием сенатора Российской Федерации.
Сегодняшний гость пресс-центра – сенатор Российской Федерации, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.
Конференция посвящена парламентским выборам в Узбекистане, которые проходят в республике 27 октября.
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.