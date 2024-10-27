https://uz.sputniknews.ru/20241027/parlamentskie-vybory-uzbekistan-progolosovali-7152-protsenta-izbirateley-46339336.html

На парламентских выборах Узбекистана проголосовали 71,52 процента избирателей

На парламентских выборах Узбекистана проголосовали 71,52 процента избирателей

Sputnik Узбекистан

К 17.00 по местному времени в голосовании приняли участие почти 15 миллионов избирателей.

2024-10-27T18:35+0500

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2024-10-27T18:37+0500

узбекистан

парламентские выборы

голосование

брифинг

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 17.00 на парламентских выборах Узбекистана проголосовало 71,52% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.По его словам, на выборах проголосовали 14 миллионов 264 тысячи 994 граждан, или 71,52 процента.В 17.00 по ташкентскому времени начнется голосование на избирательных участках в Вашингтоне и Нью-Йорке. Процесс голосования продолжается на избирательных участках, созданных в других зарубежных странах.Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00. Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.

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