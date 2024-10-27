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На парламентских выборах Узбекистана проголосовали 71,52 процента избирателей
На парламентских выборах Узбекистана проголосовали 71,52 процента избирателей
Sputnik Узбекистан
К 17.00 по местному времени в голосовании приняли участие почти 15 миллионов избирателей.
2024-10-27T18:35+0500
2024-10-27T18:35+0500
2024-10-27T18:37+0500
узбекистан
парламентские выборы
голосование
брифинг
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 17.00 на парламентских выборах Узбекистана проголосовало 71,52% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.По его словам, на выборах проголосовали 14 миллионов 264 тысячи 994 граждан, или 71,52 процента.В 17.00 по ташкентскому времени начнется голосование на избирательных участках в Вашингтоне и Нью-Йорке. Процесс голосования продолжается на избирательных участках, созданных в других зарубежных странах.Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00. Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.
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выборы парламент цик голосование узбекистан брифинг
выборы парламент цик голосование узбекистан брифинг
На парламентских выборах Узбекистана проголосовали 71,52 процента избирателей
18:35 27.10.2024 (обновлено: 18:37 27.10.2024)
К 17.00 по местному времени в голосовании приняли участие почти 15 миллионов избирателей.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 17.00 на парламентских выборах Узбекистана проголосовало 71,52% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.
По его словам, на выборах проголосовали 14 миллионов 264 тысячи 994 граждан, или 71,52 процента.
"На данный момент голосование завершено на избирательных участках Владивостока, Токио, Сеула, Гуанчжоу, Пекина, Шанхая, Куала-Лумпура и Сингапура. На этих избирательных участках начался процесс определения результатов выборов и подсчета бюллетеней", - сказал он.
В 17.00 по ташкентскому времени начнется голосование на избирательных участках в Вашингтоне и Нью-Йорке. Процесс голосования продолжается на избирательных участках, созданных в других зарубежных странах.
Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00. Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.