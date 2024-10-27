На парламентских выборах в Узбекистане проголосовали 29,58 процента избирателей
© Sputnik / Максим Богодвид/
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В процессе голосования на парламентских выборах приняли участие более 5 миллионов граждан.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 11.00 на парламентских выборах в Узбекистане проголосовало 29,58% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.
"По состоянию на 11.00 в голосовании приняли участие 5 миллионов 900 243 человека или 29,58 процента избирателей, включенных в списки избирателей по всей стране", – сказал Бахром Кочкаров.
В разрезе регионов:
Республика Каракалпакстан – 25,61 процента;
Андижанская область – 33,24 процента;
Бухарская область – 30,23 процента;
Джизакская область – 32,47 процента;
Навоийская область – 31,83 процента;
Наманганская область – 29,74 процента;
Самаркандская область – 30,02 процента;
Сырдарьинская область – 34,63 процента;
Сурхандарьинская область – 29,47 процента;
Ташкентская область – 25,86 процента;
Ферганская область – 34,90 процента;
Хорезмская область – 33,27 процента;
Кашкадарьинская область – 27,76 процента;
город Ташкент – 21,19 процента.
Андижанская область – 33,24 процента;
Бухарская область – 30,23 процента;
Джизакская область – 32,47 процента;
Навоийская область – 31,83 процента;
Наманганская область – 29,74 процента;
Самаркандская область – 30,02 процента;
Сырдарьинская область – 34,63 процента;
Сурхандарьинская область – 29,47 процента;
Ташкентская область – 25,86 процента;
Ферганская область – 34,90 процента;
Хорезмская область – 33,27 процента;
Кашкадарьинская область – 27,76 процента;
город Ташкент – 21,19 процента.
Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00.
Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.
В единый электронный список избирателей по стране включены 19 944 859 избирателей. Впервые в выборах принимают участие 506,8 тыс. молодых людей.