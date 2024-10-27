https://uz.sputniknews.ru/20241027/parlamentskie-vybory-uzbekistan-progolosovali-izbirateli-46334216.html

На парламентских выборах в Узбекистане проголосовали 29,58 процента избирателей

На парламентских выборах в Узбекистане проголосовали 29,58 процента избирателей

Sputnik Узбекистан

В процессе голосования на парламентских выборах приняли участие более 5 миллионов граждан.

2024-10-27T12:35+0500

2024-10-27T12:35+0500

2024-10-27T12:35+0500

парламентские выборы

узбекистан

голосование

общество

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. По состоянию на 11.00 на парламентских выборах в Узбекистане проголосовало 29,58% избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров.В разрезе регионов:Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00. Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.В единый электронный список избирателей по стране включены 19 944 859 избирателей. Впервые в выборах принимают участие 506,8 тыс. молодых людей.

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