https://uz.sputniknews.ru/20241027/parlamentskie-vybory-v-uzbekistane-sostoyalis-tsik-46335031.html
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись – ЦИК
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись – ЦИК
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 13.00 проголосовали 9 миллионов 498 тысяч 589 избирателей, или 47,62 процента.
2024-10-27T14:12+0500
2024-10-27T14:12+0500
2024-10-27T14:15+0500
парламентские выборы
узбекистан
избиратели
голосование
подсчет голосов
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выборы в Парламент Узбекистана состоялись. На 13.00 проголосовали 47,62 % избирателей. Об этом сообщил Центризбирком Узбекистана.В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".Это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом "Мой выбор – процветающая Родина".Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 - по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.Голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08:00 до 20:00.
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выборы парламент узбекистан избиратели
выборы парламент узбекистан избиратели
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись – ЦИК
14:12 27.10.2024 (обновлено: 14:15 27.10.2024)
По состоянию на 13.00 проголосовали 9 миллионов 498 тысяч 589 избирателей, или 47,62 процента.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выборы в Парламент Узбекистана состоялись. На 13.00 проголосовали 47,62 % избирателей. Об этом сообщил Центризбирком Узбекистана.
В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".
Это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом "Мой выбор – процветающая Родина".
Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 - по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.
Голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08:00 до 20:00.