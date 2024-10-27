https://uz.sputniknews.ru/20241027/parlamentskie-vybory-v-uzbekistane-sostoyalis-tsik-46335031.html

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись – ЦИК

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись – ЦИК

Sputnik Узбекистан

По состоянию на 13.00 проголосовали 9 миллионов 498 тысяч 589 избирателей, или 47,62 процента.

2024-10-27T14:12+0500

2024-10-27T14:12+0500

2024-10-27T14:15+0500

парламентские выборы

узбекистан

избиратели

голосование

подсчет голосов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46233311_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_c5823c7e6368465f2fcff188d689e1f5.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выборы в Парламент Узбекистана состоялись. На 13.00 проголосовали 47,62 % избирателей. Об этом сообщил Центризбирком Узбекистана.В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".Это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом "Мой выбор – процветающая Родина".Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 - по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.Голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08:00 до 20:00.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выборы парламент узбекистан избиратели