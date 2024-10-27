https://uz.sputniknews.ru/20241027/press-tsentr-sputnik-xod-parlamentskix-vyborov-uzbekistan-46338127.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсуждают состоявшиеся парламентские выборы – трансляция

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсуждают состоявшиеся парламентские выборы – трансляция

Sputnik Узбекистан

Пресс-конференция, посвященная выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса, проходит в пресс-центре Sputnik Узбекистан.

2024-10-27T17:41+0500

2024-10-27T17:41+0500

2024-10-27T17:41+0500

парламентские выборы

голосование

пресс-конференция

пресс-центр

снг

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Тайсаева Казбека Куцуковича. Мероприятие посвящено выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, которые проходят 27 октября.

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