https://uz.sputniknews.ru/20241027/press-tsentr-sputnik-xod-parlamentskix-vyborov-uzbekistan-46338127.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсуждают состоявшиеся парламентские выборы – трансляция
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсуждают состоявшиеся парламентские выборы – трансляция
Sputnik Узбекистан
Пресс-конференция, посвященная выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса, проходит в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
2024-10-27T17:41+0500
2024-10-27T17:41+0500
2024-10-27T17:41+0500
парламентские выборы
голосование
пресс-конференция
пресс-центр
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Тайсаева Казбека Куцуковича. Мероприятие посвящено выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, которые проходят 27 октября.
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выборы цик парламент узбекистан голосование куцукович
выборы цик парламент узбекистан голосование куцукович
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсуждают состоявшиеся парламентские выборы – трансляция
Пресс-конференция, посвященная выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса, проходит в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Тайсаева Казбека Куцуковича.
Мероприятие посвящено выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, которые проходят 27 октября.