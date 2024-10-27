Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241027/rossiyskie-voennye-osvobodili-zmaylovky-dnr-46338738.html
Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
В зоне ответственности группировки "Центр" украинская армия потеряла за сутки до 600 человек, разную военную технику и транспорт.
2024-10-27T18:09+0500
2024-10-27T18:25+0500
сво
всу
днр
безопасность
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1c/45405233_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_13d1de4b86e930f843ef80c5ce1b4419.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Как сообщил журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин", российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, а темпы наступления увеличиваются. Он также привел соответствующие данные.Другие направления, на которых осуществляются наступательные действия, это Дзержинск и вся прилегающая агломерация, добавил Зарубин. По его словам, взяты населенные пункты Артемовск, Кировск и Новгородское.Он уточнил, что "Южной" группировке войск удалось отодвинуть ВСУ на 20 километров от Лисичанска и взять под контроль Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки российские войска прошли еще 10 километров в западном направлении, освободили населенный пункт Верхнекаменское.Сейчас 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия ведет бои за освобождение Часов Яра, по самому населенному пункту десантники продвинулись на глубину 1,5 километра, заявил Зарубин. "Группировка "Запад" также действует успешно. Части и соединения 1-й танковой армии вышли на Краснооскольское водохранилище по фронту 5 километров, выполняя тем самым ранее поставленную задачу, это уже Харьковская область. Водохранилище было естественной водной преградой", - пояснил журналист.Он также подчеркнул, что ВС РФ успешно ведет боевые действия на краснолиманском направлении.На запорожском направлении войсками проводятся отдельные наступательные операции по улучшению своего положения, заключил Зарубин.
днр
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1c/45405233_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_6b77bf6940588a47214e54a7a14d0309.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво всу центр днр россия военные украина
сво всу центр днр россия военные украина

Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР – Минобороны

18:09 27.10.2024 (обновлено: 18:25 27.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В зоне ответственности группировки "Центр" украинская армия потеряла за сутки до 600 человек, разную военную технику и транспорт.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.
Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.
Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
Как сообщил журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин", российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, а темпы наступления увеличиваются. Он также привел соответствующие данные.
"Группировка "Центр" за последние дни продвинулась на 5-6 километров, темпы постоянно увеличиваются. Наступление идет на фронте протяженностью 23 километра", - сказал журналист.
Другие направления, на которых осуществляются наступательные действия, это Дзержинск и вся прилегающая агломерация, добавил Зарубин. По его словам, взяты населенные пункты Артемовск, Кировск и Новгородское.
"Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города, которая полностью блокирована нашими войсками", - отметил Зарубин.
Он уточнил, что "Южной" группировке войск удалось отодвинуть ВСУ на 20 километров от Лисичанска и взять под контроль Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки российские войска прошли еще 10 километров в западном направлении, освободили населенный пункт Верхнекаменское.
"В зоне ответственности группировки "Юг" также находится Соледарско-Бахмутское направление. Наши войска вышли на берег канала Северский Донец - Донбасс по фронту - 16 километров, перешли на другой берег канала, форсировав его и в настоящий момент продвигаются на запад", - сообщил автор программы.
Сейчас 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия ведет бои за освобождение Часов Яра, по самому населенному пункту десантники продвинулись на глубину 1,5 километра, заявил Зарубин. "Группировка "Запад" также действует успешно. Части и соединения 1-й танковой армии вышли на Краснооскольское водохранилище по фронту 5 километров, выполняя тем самым ранее поставленную задачу, это уже Харьковская область. Водохранилище было естественной водной преградой", - пояснил журналист.
Он также подчеркнул, что ВС РФ успешно ведет боевые действия на краснолиманском направлении.
По словам Зарубина, группировка "Восток" действует наступательно. "После взятия укрепрайона - города Угледар она продолжает успешные действия в северном направлении, продвинувшись на глубину свыше 6 километров", - указал он.
На запорожском направлении войсками проводятся отдельные наступательные операции по улучшению своего положения, заключил Зарубин.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0