Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР – Минобороны
18:09 27.10.2024 (обновлено: 18:25 27.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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В зоне ответственности группировки "Центр" украинская армия потеряла за сутки до 600 человек, разную военную технику и транспорт.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.
Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.
Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
Как сообщил журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин", российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, а темпы наступления увеличиваются. Он также привел соответствующие данные.
"Группировка "Центр" за последние дни продвинулась на 5-6 километров, темпы постоянно увеличиваются. Наступление идет на фронте протяженностью 23 километра", - сказал журналист.
Другие направления, на которых осуществляются наступательные действия, это Дзержинск и вся прилегающая агломерация, добавил Зарубин. По его словам, взяты населенные пункты Артемовск, Кировск и Новгородское.
"Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города, которая полностью блокирована нашими войсками", - отметил Зарубин.
Он уточнил, что "Южной" группировке войск удалось отодвинуть ВСУ на 20 километров от Лисичанска и взять под контроль Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки российские войска прошли еще 10 километров в западном направлении, освободили населенный пункт Верхнекаменское.
"В зоне ответственности группировки "Юг" также находится Соледарско-Бахмутское направление. Наши войска вышли на берег канала Северский Донец - Донбасс по фронту - 16 километров, перешли на другой берег канала, форсировав его и в настоящий момент продвигаются на запад", - сообщил автор программы.
Сейчас 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия ведет бои за освобождение Часов Яра, по самому населенному пункту десантники продвинулись на глубину 1,5 километра, заявил Зарубин. "Группировка "Запад" также действует успешно. Части и соединения 1-й танковой армии вышли на Краснооскольское водохранилище по фронту 5 километров, выполняя тем самым ранее поставленную задачу, это уже Харьковская область. Водохранилище было естественной водной преградой", - пояснил журналист.
Он также подчеркнул, что ВС РФ успешно ведет боевые действия на краснолиманском направлении.
По словам Зарубина, группировка "Восток" действует наступательно. "После взятия укрепрайона - города Угледар она продолжает успешные действия в северном направлении, продвинувшись на глубину свыше 6 километров", - указал он.
На запорожском направлении войсками проводятся отдельные наступательные операции по улучшению своего положения, заключил Зарубин.