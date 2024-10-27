https://uz.sputniknews.ru/20241027/rossiyskie-voennye-osvobodili-zmaylovky-dnr-46338738.html

Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР – Минобороны

Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР – Минобороны

Sputnik Узбекистан

В зоне ответственности группировки "Центр" украинская армия потеряла за сутки до 600 человек, разную военную технику и транспорт.

2024-10-27T18:09+0500

2024-10-27T18:09+0500

2024-10-27T18:25+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Как сообщил журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин", российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, а темпы наступления увеличиваются. Он также привел соответствующие данные.Другие направления, на которых осуществляются наступательные действия, это Дзержинск и вся прилегающая агломерация, добавил Зарубин. По его словам, взяты населенные пункты Артемовск, Кировск и Новгородское.Он уточнил, что "Южной" группировке войск удалось отодвинуть ВСУ на 20 километров от Лисичанска и взять под контроль Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки российские войска прошли еще 10 километров в западном направлении, освободили населенный пункт Верхнекаменское.Сейчас 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия ведет бои за освобождение Часов Яра, по самому населенному пункту десантники продвинулись на глубину 1,5 километра, заявил Зарубин. "Группировка "Запад" также действует успешно. Части и соединения 1-й танковой армии вышли на Краснооскольское водохранилище по фронту 5 километров, выполняя тем самым ранее поставленную задачу, это уже Харьковская область. Водохранилище было естественной водной преградой", - пояснил журналист.Он также подчеркнул, что ВС РФ успешно ведет боевые действия на краснолиманском направлении.На запорожском направлении войсками проводятся отдельные наступательные операции по улучшению своего положения, заключил Зарубин.

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