https://uz.sputniknews.ru/20241027/soobscheniya-narusheniya-vybory-parlament-uzbekistana-ne-podtverdilis-46338485.html

Сообщения о нарушениях в ходе выборов в парламент Узбекистана не подтвердились – ГП

Сообщения о нарушениях в ходе выборов в парламент Узбекистана не подтвердились – ГП

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием заместителя генерального прокурора.

2024-10-27T17:30+0500

2024-10-27T17:30+0500

2024-10-27T17:30+0500

парламентские выборы

узбекистан

голосование

генпрокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан изучила 16 сообщений в СМИ и социальных сетях о нарушениях законодательства на избирательных участках во время парламентских выборов. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора страны Шахрух Аминов.Сегодня в Узбекистане начались очередные парламентские выборы. В пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием заместителя генерального прокурора.По его словам, прокуратура дала разъяснения по 6 обращениям, поступившим от граждан - избирателей и кандидатов в депутаты, в основном по вопросам организации избирательного процесса.Аминов заявил, что прокуратура может не получать все сообщения о нарушениях закона в ходе избирательного процесса, призвав наблюдателей, граждан и средства массовой информации немедленно сообщать о таких фактах.Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00. Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.

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