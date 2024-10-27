https://uz.sputniknews.ru/20241027/soobscheniya-narusheniya-vybory-parlament-uzbekistana-ne-podtverdilis-46338485.html
Сообщения о нарушениях в ходе выборов в парламент Узбекистана не подтвердились – ГП
Сообщения о нарушениях в ходе выборов в парламент Узбекистана не подтвердились – ГП
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием заместителя генерального прокурора.
2024-10-27T17:30+0500
2024-10-27T17:30+0500
2024-10-27T17:30+0500
парламентские выборы
узбекистан
голосование
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан изучила 16 сообщений в СМИ и социальных сетях о нарушениях законодательства на избирательных участках во время парламентских выборов. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора страны Шахрух Аминов.Сегодня в Узбекистане начались очередные парламентские выборы. В пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием заместителя генерального прокурора.По его словам, прокуратура дала разъяснения по 6 обращениям, поступившим от граждан - избирателей и кандидатов в депутаты, в основном по вопросам организации избирательного процесса.Аминов заявил, что прокуратура может не получать все сообщения о нарушениях закона в ходе избирательного процесса, призвав наблюдателей, граждан и средства массовой информации немедленно сообщать о таких фактах.Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00. Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.
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прокуратура выборы цик парламент голосование
прокуратура выборы цик парламент голосование
Сообщения о нарушениях в ходе выборов в парламент Узбекистана не подтвердились – ГП
В пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием заместителя генерального прокурора.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан изучила 16 сообщений в СМИ и социальных сетях о нарушениях законодательства на избирательных участках во время парламентских выборов. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора страны Шахрух Аминов.
Сегодня в Узбекистане начались очередные парламентские выборы. В пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием заместителя генерального прокурора.
"В ходе голосования в СМИ и социальных сетях было опубликовано 16 сообщений о нарушениях закона. Генпрокуратура их изучит и сообщит, что во всех этих сообщениях нарушений закона нет", - сказал он на брифинге.
По его словам, прокуратура дала разъяснения по 6 обращениям, поступившим от граждан - избирателей и кандидатов в депутаты, в основном по вопросам организации избирательного процесса.
Аминов заявил, что прокуратура может не получать все сообщения о нарушениях закона в ходе избирательного процесса, призвав наблюдателей, граждан и средства массовой информации немедленно сообщать о таких фактах.
Напоминаем, что голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00. Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах мира, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.