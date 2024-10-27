https://uz.sputniknews.ru/20241027/stalo-izvestno-kogda-na-ukraine-sostoyatsya-prezidentskie-vybory-46339551.html
Стало известно, когда на Украине состоятся президентские выборы
Стало известно, когда на Украине состоятся президентские выборы
Sputnik Узбекистан
По словам главы офиса Зеленского Ермака, выборы на Украине пройдут сразу после завершения конфликта.
2024-10-27T19:12+0500
2024-10-27T19:12+0500
2024-10-27T19:15+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева идут на него, сообщает РИА Новости.По итогам XVI саммита БРИКС Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы РФ, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Ранее в октябре, согласно данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70% жителей Украины считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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украина выборы президент зеленский конфликт верховная рада путин брикс
украина выборы президент зеленский конфликт верховная рада путин брикс
Стало известно, когда на Украине состоятся президентские выборы
19:12 27.10.2024 (обновлено: 19:15 27.10.2024)
По словам главы офиса Зеленского Ермака, выборы на Украине пройдут сразу после завершения конфликта.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева идут на него, сообщает РИА Новости
.
"(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По итогам XVI саммита БРИКС Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы РФ, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.
Ранее в октябре, согласно данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70% жителей Украины считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".