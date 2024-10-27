https://uz.sputniknews.ru/20241027/stalo-izvestno-kogda-na-ukraine-sostoyatsya-prezidentskie-vybory-46339551.html

Стало известно, когда на Украине состоятся президентские выборы

Стало известно, когда на Украине состоятся президентские выборы

Sputnik Узбекистан

По словам главы офиса Зеленского Ермака, выборы на Украине пройдут сразу после завершения конфликта.

2024-10-27T19:12+0500

2024-10-27T19:12+0500

2024-10-27T19:15+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева идут на него, сообщает РИА Новости.По итогам XVI саммита БРИКС Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы РФ, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Ранее в октябре, согласно данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70% жителей Украины считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

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