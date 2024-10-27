https://uz.sputniknews.ru/20241027/umaxanov-rasskazal-kak-proxodyat-parlamentskie-vybory-v-uzbekistane-46335728.html
Сенатор РФ рассказал, как проходят парламентские выборы в Узбекистане – видео
Сенатор РФ рассказал, как проходят парламентские выборы в Узбекистане – видео
Sputnik Узбекистан
В пресс-конференции участвует сенатор РФ, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.
2024-10-27T16:08+0500
2024-10-27T16:08+0500
2024-10-27T17:12+0500
парламентские выборы
узбекистан
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 октября прошла пресс-конференция с участием сенатора Российской Федерации.Участники мероприятия услышали мнение зарубежного эксперта, а также получили ответы на вопрос о том, как проходят парламентские выборы в Узбекистане.Сегодняшний гость пресс-центра – сенатор Российской Федерации, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.Конференция посвящена парламентским выборам в Узбекистане, которые проходят в республике 27 октября.Напомним, голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08.00 до 20.00.
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пресс-конференция умаханов сенатор выборы парламент
пресс-конференция умаханов сенатор выборы парламент
Сенатор РФ рассказал, как проходят парламентские выборы в Узбекистане – видео
16:08 27.10.2024 (обновлено: 17:12 27.10.2024)
В пресс-конференции участвовал российский сенатор, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 октября прошла пресс-конференция с участием сенатора Российской Федерации.
Участники мероприятия услышали мнение зарубежного эксперта, а также получили ответы на вопрос о том, как проходят парламентские выборы в Узбекистане.
Сегодняшний гость пресс-центра – сенатор Российской Федерации, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.
Конференция посвящена парламентским выборам в Узбекистане, которые проходят в республике 27 октября.
Напомним, голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08.00 до 20.00.