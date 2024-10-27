https://uz.sputniknews.ru/20241027/umaxanov-rasskazal-kak-proxodyat-parlamentskie-vybory-v-uzbekistane-46335728.html

Сенатор РФ рассказал, как проходят парламентские выборы в Узбекистане – видео

Сенатор РФ рассказал, как проходят парламентские выборы в Узбекистане – видео

Sputnik Узбекистан

В пресс-конференции участвует сенатор РФ, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.

2024-10-27T16:08+0500

2024-10-27T16:08+0500

2024-10-27T17:12+0500

парламентские выборы

узбекистан

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 октября прошла пресс-конференция с участием сенатора Российской Федерации.Участники мероприятия услышали мнение зарубежного эксперта, а также получили ответы на вопрос о том, как проходят парламентские выборы в Узбекистане.Сегодняшний гость пресс-центра – сенатор Российской Федерации, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса, председатель общества дружбы "Россия-Узбекистан" Ильяс Умаханов.Конференция посвящена парламентским выборам в Узбекистане, которые проходят в республике 27 октября.Напомним, голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08.00 до 20.00.

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