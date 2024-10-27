https://uz.sputniknews.ru/20241027/uzbekistan-golosovanie-parlament-vybory-46330675.html

В Узбекистане началось голосование на парламентских выборах

В Узбекистане началось голосование на парламентских выборах

Sputnik Узбекистан

Процесс голосования на выборах продлится с 08:00 до 20:00.

2024-10-27T09:52+0500

2024-10-27T09:52+0500

2024-10-27T17:40+0500

узбекистан

парламентские выборы

цик узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36702064_0:109:2943:1764_1920x0_80_0_0_97b8760e2fbc8e28898d1fb190c4d94f.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Начался процесс голосования по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и местных кенешей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Голосование на выборах пройдет с 08.00 до 20.00.Впервые в Узбекистане парламентские выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Для проведения выборов создано 10 717 избирательных участков, из них 57 в 40 странах, в том числе 7 в России. За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдают более 60 наблюдателей от МПА СНГ.Напоминаем, что очередные парламентские выборы в Узбекистане проходят 27 октября, избирательная кампания стартовала 26 июля, а кандидаты вели свою избирательную кампанию с 22 сентября.В единый электронный список избирателей по стране включены 19 944 859 избирателей. Впервые в выборах участвуют 506,8 тыс. молодых людей.В этом году политические партии выдвинули в общей сложности 875 кандидатов в Законодательную палату, 3 625 – в областные и Ташкентский городской Кенгаши народных депутатов, 24 850 – в районные и городские Кенгаши народных депутатов.В парламентских выборах Узбекистана принимает участие 851 иностранный (международный) наблюдатель. Из тринадцати престижных международных организаций –560 человек, 46 человек из 24 избирательных органов зарубежных стран, 245 иностранных (международных) наблюдателей из 43 стран мира.На данный момент за выборами непосредственно наблюдают 55 тысяч наблюдателей от политических партий и более 10 тысяч наблюдателей от органов самоуправления граждан. На сегодняшний день аккредитовано 1068 представителей местных и зарубежных СМИ.По данным Центризбиркома, досрочно проголосовали 1 миллион 15 тысяч 948 избирателей в Узбекистане и 132 тысячи 667 избирателей за рубежом.В 20.00 на всех избирательных участках будет объявлено об окончании голосования и произведен подсчет голосов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выборы парламент узбекистан голосование