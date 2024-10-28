https://uz.sputniknews.ru/20241028/golovnye-boli-oftalmolog-nazvala-odnu-iz-prichin-46342020.html
Регулярные головные боли: офтальмолог назвала одну из причин
Регулярные головные боли: офтальмолог назвала одну из причин
Sputnik Узбекистан
Врач объяснила, как астигматизм связан с головной болью, и что делать при этом дефекте зрения
2024-10-28T22:06+0500
2024-10-28T22:06+0500
2024-10-28T22:06+0500
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При регулярных головных болях может потребоваться помощь офтальмолога. Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко рассказала радио Sputnik, как развивается астигматизм, а также о его последствиях.По словам специалиста, астигматизм — дефект зрения, при котором роговица или хрусталик глаза имеют неправильную, приплюснутую форму, в результате человек не может сфокусироваться в единой точке. Физиологический астигматизм присутствует практически у каждого и мало влияет на качество зрения, но так называемый значимый астигматизм осложняет жизнь.Она добавила, что астигматизм сопровождается неприятными ощущениями.При возникновении таких симптомов, лучше обратиться к специалисту, предупредила офтальмолог.
https://uz.sputniknews.ru/20241027/chto-proisxodit-s-organizmom-pri-upotreblenii-granatov-46339827.html
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офтальмолог голова боли причины
офтальмолог голова боли причины
Регулярные головные боли: офтальмолог назвала одну из причин
Врач объяснила, как астигматизм связан с головной болью и что делать при таком дефекте зрения.
При регулярных головных болях может потребоваться помощь офтальмолога. Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко рассказала радио Sputnik,
как развивается астигматизм, а также о его последствиях.
По словам специалиста, астигматизм — дефект зрения, при котором роговица или хрусталик глаза имеют неправильную, приплюснутую форму, в результате человек не может сфокусироваться в единой точке. Физиологический астигматизм присутствует практически у каждого и мало влияет на качество зрения, но так называемый значимый астигматизм осложняет жизнь.
"В природе не существует абсолютно ровных сфер. Возьмите яблоко, апельсин, арбуз, дыню — все, что нам кажется сферичным, на самом деле, если мы внимательно будем изучать геометрию, таким не является, все равно где-то форма немного приплюснутая. Вот так же точно наш глаз, который называют еще глазным яблоком, и его поверхности — роговица, хрусталик — могут быть в одном меридиане немного приплюснуты. Из-за этого возникает астигматизм", — объяснила Лещенко.
Она добавила, что астигматизм сопровождается неприятными ощущениями.
"Изображение может двоиться, может быть не очень четким, человек чувствует дополнительную зрительную усталость, когда, например, читает. Страдает даже не столько зрение — болит голова, мучают мигрени, глаза болят, их хочется потереть", — перечислила Лещенко.
При возникновении таких симптомов, лучше обратиться к специалисту, предупредила офтальмолог.
"Если есть астигматизм, его надо компенсировать. Специально назначаются сфероцилиндрические очки или торические контактные линзы. При операциях тоже учитывается астигматизм, можно немножко подкорректировать. Сейчас, если у человека есть значимый астигматизм, для компенсации ставятся искусственные торические хрусталики", — резюмировала Лещенко.