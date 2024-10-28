https://uz.sputniknews.ru/20241028/golovnye-boli-oftalmolog-nazvala-odnu-iz-prichin-46342020.html

Регулярные головные боли: офтальмолог назвала одну из причин

Регулярные головные боли: офтальмолог назвала одну из причин

Sputnik Узбекистан

Врач объяснила, как астигматизм связан с головной болью, и что делать при этом дефекте зрения

2024-10-28T22:06+0500

2024-10-28T22:06+0500

2024-10-28T22:06+0500

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При регулярных головных болях может потребоваться помощь офтальмолога. Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко рассказала радио Sputnik, как развивается астигматизм, а также о его последствиях.По словам специалиста, астигматизм — дефект зрения, при котором роговица или хрусталик глаза имеют неправильную, приплюснутую форму, в результате человек не может сфокусироваться в единой точке. Физиологический астигматизм присутствует практически у каждого и мало влияет на качество зрения, но так называемый значимый астигматизм осложняет жизнь.Она добавила, что астигматизм сопровождается неприятными ощущениями.При возникновении таких симптомов, лучше обратиться к специалисту, предупредила офтальмолог.

https://uz.sputniknews.ru/20241027/chto-proisxodit-s-organizmom-pri-upotreblenii-granatov-46339827.html

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