Что происходит с организмом при употреблении гранатов
© Sputnik / Andranik GhazaryanДни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Подписаться
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде этих плодов, а также о том, можно ли есть их с косточками.
В гранате содержится пуникалагин – вещество с мощным антиоксидантным свойством. Почему употребление этого продукта полезно для здоровья, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
"В нашем организме постоянно происходят окислительно-восстановительные процессы. Но в силу различных стрессов образуются свободные радикалы в большем количестве, чем необходимо организму для подавления патогенов. Вследствие этого свободные радикалы начинают окислять здоровые клетки. Возникает определенная цепная реакция, что в конечном итоге вызывает воспаление. А это – частая причина и сердечно-сосудистых заболеваний, и онкологии, и диабета, и нарушения когнитивных функций, и неадекватной реакции иммунной системы. Если мы потребляем продукты, богатые антиоксидантами, то тем самым как бы профилактируем и защищаем себя от окислительного стресса, притормаживая старение и дегенеративные процессы", − объяснила Елена Соломатина.
По ее словам, к таким продуктам относится и гранат, богатый не только антиоксидантами.
"В гранате также достаточно много различных видов кислот, и, соответственно, содержится витамин С, который защищает от окисления даже те антиоксиданты, которые в нем есть. Потому что сами антиоксиданты, когда они начинают свою работу, на какой-то момент превращаются в свободные радикалы. Витамин С их стабилизирует. Еще в гранате есть витамины группы В. В гранатовых косточках содержится даже омега-3 и витамин Е, достаточное количество клетчатки. Поэтому гранат можно есть и с косточками", − пояснила специалист.
Распространено мнение, что гранат – это источник железа. Врач уточнила, что железо в гранате, конечно, есть, но оно не гемовое и не усваивается так, как железо из тех продуктов, где есть кровь.
"Тем не менее гранат все равно свою лепту вносит, потому что для того, чтобы железо вообще усваивалось, даже из продуктов животного происхождения, необходим витамин С. И в этом плане гранат очень помогает. Вот почему его так любят использовать с мясом, делать на его основе разнообразные соусы", − сказала Соломатина.
Она также добавила, что в гранате есть фитоэстрогены − аналоги женских половых гормонов. Они, конечно, значительно слабее, однако могут трансформироваться и поддерживать гормональный баланс.
"У женщин, особенно в периоды менопаузы, защита эстрогенов снижается, поэтому начинают страдать сердечно-сосудистая система, кожа, нервная система, происходят перепады настроений, остеопорозы. В этом случае гранат будет прекрасен для женского здоровья. А как же мужчинам быть? У них в этот период, как правило, идет снижение тестостерона и нарушение гормонального баланса. Но что хорошо в гранате, в отличие от других продуктов с фитоэстрогенами, – содержащиеся в нем вещества блокируют увеличение эстрогенов у мужчин за счет снижения тестостерона. То есть они прерывают этот цикл, и поэтому гранат мужчинам можно есть и не бояться повышения концентрации эстрогена", − уточнила специалист.
Но, несмотря на свои полезные свойства, гранат не так безобиден из-за большого количества витамина С и подходит далеко не всем, предупредила врач-диетолог.
"Здесь все индивидуально. Вообще, допустимая суточная норма − где-то 100-150 косточек граната. Но бывают гранаты сладкие, а бывают кислые. И здесь нужно правильно выбрать плод – такой, который находится в наивысшей степени своей зрелости и, соответственно, будет обладать наибольшей пользой. Если в виде сока − не более 100 миллилитров и в разведенном виде. А тем, у кого есть проблемы со стороны ЖКТ, к гранату надо подходить осторожно. Не нужно сильно увлекаться", − предостерегла Соломатина.
В заключение врач-диетолог добавила, что кожуру граната, которую не используют в пищу, можно заваривать, так как в ней много танинов и дубильных веществ, которые останавливают размножение вирусов и бактерий.
24 октября, 22:03