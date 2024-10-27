https://uz.sputniknews.ru/20241027/chto-proisxodit-s-organizmom-pri-upotreblenii-granatov-46339827.html

Что происходит с организмом при употреблении гранатов

Что происходит с организмом при употреблении гранатов

Sputnik Узбекистан

Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде этих плодов, а также о том, можно ли есть их с косточками

2024-10-27T22:03+0500

2024-10-27T22:03+0500

2024-10-27T22:03+0500

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В гранате содержится пуникалагин – вещество с мощным антиоксидантным свойством. Почему употребление этого продукта полезно для здоровья, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.По ее словам, к таким продуктам относится и гранат, богатый не только антиоксидантами.Распространено мнение, что гранат – это источник железа. Врач уточнила, что железо в гранате, конечно, есть, но оно не гемовое и не усваивается так, как железо из тех продуктов, где есть кровь.Она также добавила, что в гранате есть фитоэстрогены − аналоги женских половых гормонов. Они, конечно, значительно слабее, однако могут трансформироваться и поддерживать гормональный баланс.Но, несмотря на свои полезные свойства, гранат не так безобиден из-за большого количества витамина С и подходит далеко не всем, предупредила врач-диетолог.В заключение врач-диетолог добавила, что кожуру граната, которую не используют в пищу, можно заваривать, так как в ней много танинов и дубильных веществ, которые останавливают размножение вирусов и бактерий.

https://uz.sputniknews.ru/20241024/kak-sdelat-omlet-esche-poleznee-46290888.html

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