Предварительные итоги парламентских выборов в Узбекистане
12:10 28.10.2024 (обновлено: 12:18 28.10.2024)
© Sputnik / Максим Богодвид/
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Все пять политических партий получили места в Законодательной палате Олий Мажлиса страны.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Итоговая явка на парламентских выборах Узбекистана составила 74,72% (более 15 млн) избирателей, сообщает ЦИК. За рубежом свой голос также отдали 140 388 человек.
© SputnikПредварительные итоги голосования на парламентских выборах в Узбекистане
Предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Узбекистане
© Sputnik
Согласно данным, с большим отрывом лидирует правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), набравшая 34,75% голосов.
Таким образом из 150 мест в Законодательной палате получают:
УзЛиДеП — 64 места,
"Миллий тикланиш" — 29 мест,
"Адолат" — 21 место,
НДПУ — 20 мест,
Экопартия — 16 мест.
Тем не менее глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что в ряде избирательных участков представители избиркома обнаружили такие нарушения, как неправильно установленные кабинки для голосования, предъявление электронной версии документа, удостоверяющего личность, нарушения при внесении избирателей, не прикрепленных к конкретному участку, в список избирателей. Избирательная комиссия рассмотрит каждое из выявленных нарушений.
По словам Низамходжаева, во второй половине дня были зафиксированы кратковременные перебои и технические неполадки в работе информационной системы. Однако они не повлияли ни на работу избирательных участков, ни на процесс голосования. Это связано с тем, что списки избирателей скачиваются заранее, а специальная избирательная информационная программа необходима лишь для учета количества проголосовавших и, при необходимости, определения участка избирателя.
Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что выборы прошли в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательным кодексом РУз: были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов.
Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что выборы прошли в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательным кодексом РУз: были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов.
"С каждым разом выборы проходят более организовано, более подготовлено. В целом чувствуется высокая ответственность и компетентность представителей всех структур, отвечающих за избирательный процесс", — подчеркнул генсек Содружества Сергей Лебедев.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.