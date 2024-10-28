https://uz.sputniknews.ru/20241028/predvaritelnye-itogi-parlamentskix-vyborov-v-uzbekistane-46343483.html

Предварительные итоги парламентских выборов в Узбекистане

Предварительные итоги парламентских выборов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В голосовании приняли участие свыше 15 млн избирателей

2024-10-28T12:10+0500

2024-10-28T12:10+0500

2024-10-28T12:18+0500

выборы

парламентские выборы

узбекистан

олий мажлис

цик узбекистана

голосование

результаты

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Итоговая явка на парламентских выборах Узбекистана составила 74,72% (более 15 млн) избирателей, сообщает ЦИК. За рубежом свой голос также отдали 140 388 человек.Согласно данным, с большим отрывом лидирует правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), набравшая 34,75% голосов. Таким образом из 150 мест в Законодательной палате получают:Тем не менее глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что в ряде избирательных участков представители избиркома обнаружили такие нарушения, как неправильно установленные кабинки для голосования, предъявление электронной версии документа, удостоверяющего личность, нарушения при внесении избирателей, не прикрепленных к конкретному участку, в список избирателей. Избирательная комиссия рассмотрит каждое из выявленных нарушений.По словам Низамходжаева, во второй половине дня были зафиксированы кратковременные перебои и технические неполадки в работе информационной системы. Однако они не повлияли ни на работу избирательных участков, ни на процесс голосования. Это связано с тем, что списки избирателей скачиваются заранее, а специальная избирательная информационная программа необходима лишь для учета количества проголосовавших и, при необходимости, определения участка избирателя.Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что выборы прошли в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательным кодексом РУз: были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов.Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

https://uz.sputniknews.ru/20241027/press-tsentr-sputnik-xod-parlamentskix-vyborov-uzbekistan-46338127.html

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