Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк
15:02 28.10.2024 (обновлено: 15:11 28.10.2024)
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе УзбекистанаВ национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан-Китай"
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана
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Проект реализуют в рамках плана по сотрудничеству, подписанного лидерами двух стран.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана появится Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан – Китай", сообщает пресс-служба Центра.
Проект парка представил директор Национального центра Шухрат Отажонов на международной сельскохозяйственной ярмарке в Яньлине.
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе УзбекистанаВ национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан-Китай"
В национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан-Китай"
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана
Инновационный агротехнологический парк получит статус свободной экономической зоны, поэтому сможет предоставлять льготы и преференции своим резидентам.
Для того, чтобы запустить доставку готовых семян и саженцев фермерским хозяйствам, в паре хотят запустить современные семеноводческий и питомниководческий комплексы.
Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного главами двух стран во время визита Шавката Мирзиёева в КНР.