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https://uz.sputniknews.ru/20241028/uzbekistan-china-innovatsionnyy-agrotexnologicheskiy-park-46349180.html
Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк
Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк
Sputnik Узбекистан
Парк получит статус свободной экономической зоны
2024-10-28T15:02+0500
2024-10-28T15:11+0500
узбекистан
китай
визит шавката мирзиёева в китай
сэз
сельское хозяйство
сотрудничество
фермерское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана появится Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан – Китай", сообщает пресс-служба Центра. Проект парка представил директор Национального центра Шухрат Отажонов на международной сельскохозяйственной ярмарке в Яньлине. Инновационный агротехнологический парк получит статус свободной экономической зоны, поэтому сможет предоставлять льготы и преференции своим резидентам.Для того, чтобы запустить доставку готовых семян и саженцев фермерским хозяйствам, в паре хотят запустить современные семеноводческий и питомниководческий комплексы.Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного главами двух стран во время визита Шавката Мирзиёева в КНР.
https://uz.sputniknews.ru/20240929/uzbekistan-kitay-rasshiryayut-kooperatsionnye-svyazi-mejdu-regionami-45886665.html
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узбекистан китай сотрудничество парк сэз сельское хозяйство
узбекистан китай сотрудничество парк сэз сельское хозяйство

Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк

15:02 28.10.2024 (обновлено: 15:11 28.10.2024)
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе УзбекистанаВ национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан-Китай"
В национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк Узбекистан-Китай - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2024
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана
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Проект реализуют в рамках плана по сотрудничеству, подписанного лидерами двух стран.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана появится Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан – Китай", сообщает пресс-служба Центра.
Проект парка представил директор Национального центра Шухрат Отажонов на международной сельскохозяйственной ярмарке в Яньлине.
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе УзбекистанаВ национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан-Китай"
В национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк Узбекистан-Китай - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2024
В национальном центре будет создан Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан-Китай"
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана
Инновационный агротехнологический парк получит статус свободной экономической зоны, поэтому сможет предоставлять льготы и преференции своим резидентам.
Для того, чтобы запустить доставку готовых семян и саженцев фермерским хозяйствам, в паре хотят запустить современные семеноводческий и питомниководческий комплексы.
Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного главами двух стран во время визита Шавката Мирзиёева в КНР.
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