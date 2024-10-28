https://uz.sputniknews.ru/20241028/uzbekistan-china-innovatsionnyy-agrotexnologicheskiy-park-46349180.html

Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк

Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк

Sputnik Узбекистан

Парк получит статус свободной экономической зоны

2024-10-28T15:02+0500

2024-10-28T15:02+0500

2024-10-28T15:11+0500

узбекистан

китай

визит шавката мирзиёева в китай

сэз

сельское хозяйство

сотрудничество

фермерское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана появится Яньлиньский инновационный агротехнологический парк "Узбекистан – Китай", сообщает пресс-служба Центра. Проект парка представил директор Национального центра Шухрат Отажонов на международной сельскохозяйственной ярмарке в Яньлине. Инновационный агротехнологический парк получит статус свободной экономической зоны, поэтому сможет предоставлять льготы и преференции своим резидентам.Для того, чтобы запустить доставку готовых семян и саженцев фермерским хозяйствам, в паре хотят запустить современные семеноводческий и питомниководческий комплексы.Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного главами двух стран во время визита Шавката Мирзиёева в КНР.

https://uz.sputniknews.ru/20240929/uzbekistan-kitay-rasshiryayut-kooperatsionnye-svyazi-mejdu-regionami-45886665.html

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