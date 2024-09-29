https://uz.sputniknews.ru/20240929/uzbekistan-kitay-rasshiryayut-kooperatsionnye-svyazi-mejdu-regionami-45886665.html
Узбекистан и Китай расширяют кооперационные связи между регионами – подробности
Узбекистан и Китай расширяют кооперационные связи между регионами – подробности
Sputnik Узбекистан
Между администрацией Риштанского района и Ассоциацией подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества.
2024-09-29T10:05+0500
2024-09-29T10:05+0500
2024-09-29T11:29+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. С целью расширения кооперационных связей между регионами Узбекистана и Китая, делегация предпринимателей Риштанского района Ферганской области посетила китайскую провинцию Гуандун, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита члены делегации провели переговоры с вице-президентом торгового комплекса LIUHUA Пин Чаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня Цзянь Чжаном, а также встретились с представителями компании "Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd.".Вместе с тем делегаты посетили предприятие "Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd." где ознакомились с производственным процессом и обсудили вопросы налаживания взаимного сотрудничества по улучшению качества риштанской керамики.На встрече с Цзянь Чжаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня, которая была создана в 2014 году и сегодня объединяет более 600 компаний, стороны договорились организовать взаимные бизнес-миссии, открыть торговые дома и совместно реализовывать инвестиционные проекты.Между администрацией Риштанского района и Ассоциацией подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20240924/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-45808661.html
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провинция гуандун риштанский район кооперация предприниматели
провинция гуандун риштанский район кооперация предприниматели
Узбекистан и Китай расширяют кооперационные связи между регионами – подробности
10:05 29.09.2024 (обновлено: 11:29 29.09.2024)
Между администрацией Риштанского района и Ассоциацией инвестиций частных предприятий Дунгуаня подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. С целью расширения кооперационных связей между регионами Узбекистана и Китая, делегация предпринимателей Риштанского района Ферганской области посетила китайскую провинцию Гуандун, сообщает ИА "Дунё".
В ходе визита члены делегации провели переговоры с вице-президентом торгового комплекса LIUHUA Пин Чаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня Цзянь Чжаном, а также встретились с представителями компании "Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd.".
”Как отмечается, стороны обменялись идеями относительно организации выставки ремесленных изделий из Риштана в Китае, а также рассмотрели возможность открытия торговых домов двух сторон на территориях друг друга”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем делегаты посетили предприятие "Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd." где ознакомились с производственным процессом и обсудили вопросы налаживания взаимного сотрудничества по улучшению качества риштанской керамики.
На встрече с Цзянь Чжаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня, которая была создана в 2014 году и сегодня объединяет более 600 компаний, стороны договорились организовать взаимные бизнес-миссии, открыть торговые дома и совместно реализовывать инвестиционные проекты.
Между администрацией Риштанского района и Ассоциацией подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества.