Узбекистан и Китай расширяют кооперационные связи между регионами – подробности

Между администрацией Риштанского района и Ассоциацией подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. С целью расширения кооперационных связей между регионами Узбекистана и Китая, делегация предпринимателей Риштанского района Ферганской области посетила китайскую провинцию Гуандун, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита члены делегации провели переговоры с вице-президентом торгового комплекса LIUHUA Пин Чаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня Цзянь Чжаном, а также встретились с представителями компании "Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd.".Вместе с тем делегаты посетили предприятие "Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd." где ознакомились с производственным процессом и обсудили вопросы налаживания взаимного сотрудничества по улучшению качества риштанской керамики.На встрече с Цзянь Чжаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня, которая была создана в 2014 году и сегодня объединяет более 600 компаний, стороны договорились организовать взаимные бизнес-миссии, открыть торговые дома и совместно реализовывать инвестиционные проекты.Между администрацией Риштанского района и Ассоциацией подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества.

