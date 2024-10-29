https://uz.sputniknews.ru/20241029/aliev-pozdravil-mirziyoeva-s-uspeshnym-provedeniem-parlamentskix-vyborov--46361634.html

Алиев поздравил Мирзиёева с успешным проведением парламентских выборов

Алиев поздравил Мирзиёева с успешным проведением парламентских выборов

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане 27 октября впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы

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ильхам алиев

азербайджан

шавкат мирзиёев

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парламентские выборы

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общество

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает Sputnik Азербайджан.Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.Все пять политических партий получили места в Законодательной палате Олий Мажлиса страны.Итоговая явка на парламентских выборах Узбекистана составила 74,72% (более 15 млн) избирателей. За рубежом свои голоса отдали 140 388 человек.Миссия наблюдателей от СНГ отметила, что выборы прошли в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательным кодексом РУз — были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов.

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