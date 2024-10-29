https://uz.sputniknews.ru/20241029/aliev-pozdravil-mirziyoeva-s-uspeshnym-provedeniem-parlamentskix-vyborov--46361634.html
Алиев поздравил Мирзиёева с успешным проведением парламентских выборов
Алиев поздравил Мирзиёева с успешным проведением парламентских выборов
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане 27 октября впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы
2024-10-29T10:35+0500
2024-10-29T10:35+0500
2024-10-29T10:50+0500
ильхам алиев
азербайджан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
поздравление
парламентские выборы
политика
общество
результаты
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает Sputnik Азербайджан.Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.Все пять политических партий получили места в Законодательной палате Олий Мажлиса страны.Итоговая явка на парламентских выборах Узбекистана составила 74,72% (более 15 млн) избирателей. За рубежом свои голоса отдали 140 388 человек.Миссия наблюдателей от СНГ отметила, что выборы прошли в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательным кодексом РУз — были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов.
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ильхам алиев шавкат мирзиёев парламентские выборы поздравление
ильхам алиев шавкат мирзиёев парламентские выборы поздравление
Алиев поздравил Мирзиёева с успешным проведением парламентских выборов
10:35 29.10.2024 (обновлено: 10:50 29.10.2024)
В Узбекистане 27 октября впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает
Sputnik Азербайджан.
"Результаты голосования — это проявление веры и доверия Вашего народа к решительно проводимому Вами политическому курсу, выражение реальной поддержки Ваших заслуг в еще большем развитии и наращивании мощи Узбекистана", — говорится в послании азербайджанского лидера узбекскому коллеге.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
Все пять политических партий получили места в Законодательной палате Олий Мажлиса страны.
Итоговая явка на парламентских выборах Узбекистана составила 74,72% (более 15 млн) избирателей. За рубежом свои голоса отдали 140 388 человек.
Миссия наблюдателей от СНГ отметила, что выборы прошли в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательным кодексом РУз — были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов.