https://uz.sputniknews.ru/20241029/chem-omega-3-otlichaetsya-ot-rybego-jira-46357711.html

Чем омега-3 отличается от рыбьего жира

Чем омега-3 отличается от рыбьего жира

Sputnik Узбекистан

Врач: преимущества есть как у рыбьего жира, так и у омеги-3, в зависимости от того, какую конкретно задачу нужно решить

2024-10-29T22:03+0500

2024-10-29T22:03+0500

2024-10-29T22:03+0500

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здоровье

витамины

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В чем отличие омега-3 от рыбьего жира и что полезнее для здоровья, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко.По ее словам, главное отличие — в составе добавок.Терапевт уточнила, что преимущества есть как у рыбьего жира, так и у омеги-3, в зависимости от того, какую конкретно задачу нужно решить."Омега-3 имеет преимущество в том, что эти жирные кислоты выделены из рыбьего жира, стало быть, находятся в очищенном состоянии и гарантированно не имеют примесей. Можно конкретизировать процентное содержание омега-3 жирных кислот в одной капсуле. А вот рыбий жир может быть не очищен, поскольку непонятно, из какой рыбы он взят. Если производитель использовал рыбы Атлантического океана, то в составе капсул дополнительно могут быть токсичные тяжелые металлы. И в рыбьем жире менее понятна концентрация. Но он имеет свое преимущество — хорошее разнообразие состава, так как содержит дополнительные омеги и витамины, что полезно для развития микробиоты тонкого кишечника. И, конечно, цена, которая сильно отличается от омега-3. Чтобы получить в чистом виде омега-3 жирные кислоты, их надо выделить и усилить витамином Е. За счет этого производство капсул омега-3 дорогое", — объяснила Мойсенко.В заключение она рекомендовала людям, которым необходима профилактика атеросклероза сосудистой стенки, чтобы изменить соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот в организме, сочетать рыбий жир качественного происхождения с омега-3.

https://uz.sputniknews.ru/20241027/chto-proisxodit-s-organizmom-pri-upotreblenii-granatov-46339827.html

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врач омега -3 рыбий жир