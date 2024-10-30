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https://uz.sputniknews.ru/20241030/glava-mid-uzbekistana-i-inostrannye-posly-posetili-mejdunarodnyy-torgovyy-tsentr-termez-46383622.html
Глава МИД Узбекистана и иностранные послы посетили Международный торговый центр "Термез"
Глава МИД Узбекистана и иностранные послы посетили Международный торговый центр "Термез"
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов: Международный торговый центр "Термез" является уникальным хабом для предпринимателей не только Центральной Азии, но и всего мира, способствуя развитию торговли
2024-10-30T12:57+0500
2024-10-30T12:57+0500
экономика
узбекистан
термез
бахтиер саидов
посол
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую область вместе с послами зарубежных стран посетил Международный торговый центр "Термез". Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.Они обсудили значительный экономический потенциал Сурхандарьинской области, добавил он.Напомним, что Международный торговый центр "Термез" официально открыли в августе этого года. Он призван упростить приграничную торговлю и создать удобства для предпринимателей.Комплекс включает отель, современный медицинский центр, бизнес-школу, крупный торговый центр, ресторан, хостел, а также обширный логистический центр и производственные предприятия.Согласно постановлению президента РУз, гражданам Афганистана и Пакистана в данном центре предоставлено право на аренду, а также в порядке исключения, приобретения на праве собственности торговых магазинов, зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг и производства. При этом право на земельный участок подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, на основе права аренды.Кроме того, в мае ввели порядок, в соответствии с которым в зоне свободной торговли Международного торгового центра "Термез" разрешено принимать в качестве оплаты доллары США, евро, рубли и юани. Внедрен также порядок въезда на территорию центра через специальный коридор без оформления въездной визы на срок до 15 дней.
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мид узбекистан бахтиёр саидов
мид узбекистан бахтиёр саидов

Глава МИД Узбекистана и иностранные послы посетили Международный торговый центр "Термез"

12:57 30.10.2024
© Baxtiyor SaidovПослы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область.
Послы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2024
© Baxtiyor Saidov
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Бахтиёр Саидов: Международный торговый центр "Термез" является уникальным хабом для предпринимателей не только Центральной Азии, но и всего мира, способствуя развитию торговли.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую область вместе с послами зарубежных стран посетил Международный торговый центр "Термез". Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.
© Baxtiyor SaidovПослы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область.
Послы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2024
Послы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область.
© Baxtiyor Saidov
Они обсудили значительный экономический потенциал Сурхандарьинской области, добавил он.
“Международный торговый центр Термез”, расположенный в пограничной зоне между Узбекистаном и Афганистаном, является уникальным хабом для предпринимателей не только Центральной Азии, но и всего мира, способствуя развитию торговли”, — отметил Саидов.
Напомним, что Международный торговый центр "Термез" официально открыли в августе этого года. Он призван упростить приграничную торговлю и создать удобства для предпринимателей.
© Baxtiyor SaidovПослы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область.
Послы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2024
Послы Китая, Германии, Чехии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посещают Сурхандарьинскую область.
© Baxtiyor Saidov
Комплекс включает отель, современный медицинский центр, бизнес-школу, крупный торговый центр, ресторан, хостел, а также обширный логистический центр и производственные предприятия.
Согласно постановлению президента РУз, гражданам Афганистана и Пакистана в данном центре предоставлено право на аренду, а также в порядке исключения, приобретения на праве собственности торговых магазинов, зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг и производства.
При этом право на земельный участок подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, на основе права аренды.
Кроме того, в мае ввели порядок, в соответствии с которым в зоне свободной торговли Международного торгового центра "Термез" разрешено принимать в качестве оплаты доллары США, евро, рубли и юани. Внедрен также порядок въезда на территорию центра через специальный коридор без оформления въездной визы на срок до 15 дней.
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