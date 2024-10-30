"Компьютерная шея". Как от нее избавиться

"Что мы не делаем — не качаем пресс. Это не эффективное упражнение, особенно для мышц шеи, особенно для женщин, которые не хотят, чтобы у них были проблемы еще и косметологические, потому что на шее передняя сторона крепится на края нижней челюсти главной мышцей молодости — платизмой. И если качать пресс, возрастное появление брылей будет происходить интенсивней", — резюмировала реабилитолог.