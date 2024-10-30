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"Компьютерная шея". Как от нее избавиться
"Компьютерная шея". Как от нее избавиться
Sputnik Узбекистан
Реабилитолог рассказала, как расслабить мышцы шеи
2024-10-30T22:07+0500
2024-10-30T22:07+0500
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мнение эксперта
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Многие люди часами сидят за компьютером или в смартфоне, из-за этого появляется так называемый синдром "компьютерной шеи", она затекает, мышцы "деревенеют". Кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина рассказала радио Sputnik, с чем связан этот синдром.Помочь шее расслабиться могут простые упражнения, направленные на выпрямление грудного отдела, добавила она.А вот качать пресс при синдроме "компьютерной шеи" не стоит.
https://uz.sputniknews.ru/20241029/chem-omega-3-otlichaetsya-ot-rybego-jira-46357711.html
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компьютер шея реабилитолог
компьютер шея реабилитолог

"Компьютерная шея". Как от нее избавиться

22:07 30.10.2024
© Depositphotos / SIphotographyМужчина с удивлением смотрит на экран ноутбука
Мужчина с удивлением смотрит на экран ноутбука - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2024
© Depositphotos / SIphotography
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Реабилитолог рассказала, как расслабить мышцы шеи.
Многие люди часами сидят за компьютером или в смартфоне, из-за этого появляется так называемый синдром "компьютерной шеи", она затекает, мышцы "деревенеют". Кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина рассказала радио Sputnik, с чем связан этот синдром.

"Когда увеличивается угол наклона, увеличивается и вес головы для шеи. Соответственно при таком положении тела мышцы испытывают большую нагрузку и не могут нормально расслабляться. Шея затекает, поскольку не происходит питания мышцы из мелких сосудов, она условно деревенеет, становится более жесткой и более подверженной всяким болевым синдромам, при неаккуратном движении шею можно потянуть, также могут быть микроразрывы", — предостерегла специалист.

Помочь шее расслабиться могут простые упражнения, направленные на выпрямление грудного отдела, добавила она.

"Полезны все упражнения, направленные на то, чтобы мы выпрямлялись, чтобы шея не шла вперед. Это, например, упражнение на разгибание спины. Хорошее упражнение — "лодочка", лежа на животе, одновременно оторвать от пола голову, руки и ноги и зафиксироваться в таком положении на 30 секунд. Рекомендую также гиперэкстензию — упражнение, при котором ноги зафиксированы, а сгибание и разгибание происходят в пояснице. Это позволяет укрепить мышцы позвоночного столба", — пояснила Аникина.

А вот качать пресс при синдроме "компьютерной шеи" не стоит.

"Что мы не делаем — не качаем пресс. Это не эффективное упражнение, особенно для мышц шеи, особенно для женщин, которые не хотят, чтобы у них были проблемы еще и косметологические, потому что на шее передняя сторона крепится на края нижней челюсти главной мышцей молодости — платизмой. И если качать пресс, возрастное появление брылей будет происходить интенсивней", — резюмировала реабилитолог.

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