"Компьютерная шея". Как от нее избавиться
"Когда увеличивается угол наклона, увеличивается и вес головы для шеи. Соответственно при таком положении тела мышцы испытывают большую нагрузку и не могут нормально расслабляться. Шея затекает, поскольку не происходит питания мышцы из мелких сосудов, она условно деревенеет, становится более жесткой и более подверженной всяким болевым синдромам, при неаккуратном движении шею можно потянуть, также могут быть микроразрывы", — предостерегла специалист.
"Полезны все упражнения, направленные на то, чтобы мы выпрямлялись, чтобы шея не шла вперед. Это, например, упражнение на разгибание спины. Хорошее упражнение — "лодочка", лежа на животе, одновременно оторвать от пола голову, руки и ноги и зафиксироваться в таком положении на 30 секунд. Рекомендую также гиперэкстензию — упражнение, при котором ноги зафиксированы, а сгибание и разгибание происходят в пояснице. Это позволяет укрепить мышцы позвоночного столба", — пояснила Аникина.
"Что мы не делаем — не качаем пресс. Это не эффективное упражнение, особенно для мышц шеи, особенно для женщин, которые не хотят, чтобы у них были проблемы еще и косметологические, потому что на шее передняя сторона крепится на края нижней челюсти главной мышцей молодости — платизмой. И если качать пресс, возрастное появление брылей будет происходить интенсивней", — резюмировала реабилитолог.