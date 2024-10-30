https://uz.sputniknews.ru/20241030/rossiyskie-kompanii-vypusk-farmproduktsii-uzbekistan-46377687.html

Российские компании готовы к новым проектам по выпуску фармпродукции в Узбекистане

Российские компании готовы к новым проектам по выпуску фармпродукции в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В настоящее время на рынке республики работают порядка 200 фармацевтических компаний из РФ.

2024-10-30T09:45+0500

2024-10-30T09:45+0500

2024-10-30T09:55+0500

узбекистан

россия

фармацевтика

проект

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Ряд российских компаний готовы к реализации совместных проектов по выпуску различных фармпрепаратов в Узбекистане, заявил заместитель торгового представителя РФ в республике Игорь Камынин. Об этом сообщает Торгпредство России в РУз.Камынин принял участие в III международном конгрессе и выставке "Фарма Узбекистан и Центральная Азия", которые проходят в Ташкенте. Мероприятие объединило около 350 фармкомпаний, а также производителей оборудования и экспертов сферы.В рамках сессии "Узбекистан на мировом фармацевтическом рынке" речь шла о ключевых направлениях двустороннего сотрудничества РУз и РФ.В январе – июне поставки фармпродукции из России в Узбекистан составили около $72 млн. На рынке республики работают порядка 200 российских фармацевтических компаний, добавили в Торгпредстве РФ.

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