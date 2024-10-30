https://uz.sputniknews.ru/20241030/rossiyskie-kompanii-zainteresovany-v-sotrudnichestve-s-uzbekistanom-v-neftegazovoy-otrasli-46388558.html

Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в нефтегазовой отрасли

Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в нефтегазовой отрасли

Sputnik Узбекистан

В республике с визитом находятся представители Ассоциации производителей оборудования "Новые технологии газовой отрасли" РФ. В ближайшие дни планируются переговоры с потенциальными узбекскими партнерами.

2024-10-30T15:10+0500

2024-10-30T15:10+0500

2024-10-30T15:59+0500

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TАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в нефтегазовой отрасли, сообщает Торгпредство России в РУз.В республике с рабочим визитом находятся представители Ассоциации производителей оборудования "Новые технологии газовой отрасли", учрежденной в 2012 г. при поддержке ПАО "Газпром".В состав делегации вошли четыре предприятия: АО "Энергомера" — промышленная компания с полным циклом производства электротехнической продукции; АО "АтлантикТрансгазСистема", осуществляющее комплексную автоматизацию предприятий нефтяной и газовой промышленности, систем тепло-, водо- и газоснабжения, а также энергораспределительных систем; ООО "Термогаз" — дистрибьютор газового и теплотехнического оборудования и ООО "МехМаш" — производитель трубопроводной арматуры.В ближайшие дни планируются переговоры с потенциальными узбекскими партнерами.

https://uz.sputniknews.ru/20241007/skolko-gaza-postavlyaet-rossiya-v-uzbekistan-cherez-kazaxstan-46004200.html

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