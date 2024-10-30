https://uz.sputniknews.ru/20241030/tsik-uzbekistana-utverdil-rezultaty-vyborov-po-edinomu-izbiratelnomu-okrugu-46382937.html

ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу

ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу

Sputnik Узбекистан

Между пятью политическими партиями распределили 75 депутатских мандатов

2024-10-30T11:52+0500

2024-10-30T11:52+0500

2024-10-30T11:52+0500

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цик узбекистана

парламентские выборы

депутаты

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями, сообщает пресс-служба ЦИК.Депутатские места распредели следующим образом:На заседании ЦИК оформили протокол, утвержденный постановлением.Центральная избирательная комиссия направит уведомления партиям и депутатам, избранным по партийным спискам.После этого ЦИК зарегистрирует их в качестве депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

https://uz.sputniknews.ru/20241029/kak-proxodili-teledebaty-politicheskix-partiy-v-uzbekistane-46375546.html

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