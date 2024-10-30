ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу
© saylov.uzОфициально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями
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Между пятью политическими партиями распределили 75 депутатских мандатов.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями, сообщает пресс-служба ЦИК.
© saylov.uzОфициально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями
Официально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями
© saylov.uz
Депутатские места распредели следующим образом:
Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) — 26 мест;
Демократическая партия "Миллий тикланиш" — 14 мест;
Народно-демократическая партия (НДПУ) —13 мест;
Социал-демократическая партия "Адолат" — 12 мест;
Экологическая партия — 10 мест.
На заседании ЦИК оформили протокол, утвержденный постановлением.
Центральная избирательная комиссия направит уведомления партиям и депутатам, избранным по партийным спискам.
После этого ЦИК зарегистрирует их в качестве депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.