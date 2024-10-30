Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241030/tsik-uzbekistana-utverdil-rezultaty-vyborov-po-edinomu-izbiratelnomu-okrugu-46382937.html
ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу
ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу
Sputnik Узбекистан
Между пятью политическими партиями распределили 75 депутатских мандатов
2024-10-30T11:52+0500
2024-10-30T11:52+0500
узбекистан
цик узбекистана
парламентские выборы
депутаты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46389239_0:54:1018:627_1920x0_80_0_0_e24a8bd5976a930cd0318ed7fc76ed70.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями, сообщает пресс-служба ЦИК.Депутатские места распредели следующим образом:На заседании ЦИК оформили протокол, утвержденный постановлением.Центральная избирательная комиссия направит уведомления партиям и депутатам, избранным по партийным спискам.После этого ЦИК зарегистрирует их в качестве депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
https://uz.sputniknews.ru/20241029/kak-proxodili-teledebaty-politicheskix-partiy-v-uzbekistane-46375546.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46389239_57:0:962:679_1920x0_80_0_0_bf2def2cfdde983f89b359ce8d180ce7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан парламентские выборы цик
узбекистан парламентские выборы цик

ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу

11:52 30.10.2024
© saylov.uzОфициально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями
Официально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2024
© saylov.uz
Подписаться
Между пятью политическими партиями распределили 75 депутатских мандатов.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями, сообщает пресс-служба ЦИК.
© saylov.uzОфициально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями
Официально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2024
Официально подтверждены результаты выборов по единому избирательному округу и распределены депутатские мандаты между политическими партиями
© saylov.uz
Депутатские места распредели следующим образом:
Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) — 26 мест;
Демократическая партия "Миллий тикланиш" — 14 мест;
Народно-демократическая партия (НДПУ) —13 мест;
Социал-демократическая партия "Адолат" — 12 мест;
Экологическая партия — 10 мест.
На заседании ЦИК оформили протокол, утвержденный постановлением.
Центральная избирательная комиссия направит уведомления партиям и депутатам, избранным по партийным спискам.
После этого ЦИК зарегистрирует их в качестве депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
Как проходили теледебаты политических партий в Узбекистане — ответ эксперта - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2024
Пресс-центр
Как проходили теледебаты политических партий в Узбекистане — ответ эксперта
Вчера, 18:35
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0