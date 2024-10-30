https://uz.sputniknews.ru/20241030/uzbekistan-iindiya-planiruyut-v-ferganskoy-oblasti-mnogoprofilnuyu-kliniku-46378623.html

Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику

Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику

Sputnik Узбекистан

Индийская делегация посетила регион и осмотрела здания, где может разместится новое медучреждение

2024-10-30T10:47+0500

2024-10-30T10:47+0500

2024-10-30T10:47+0500

узбекистан

ферганская область

индия

медицина

сотрудничество

строительство

больница

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе встречи главы администрации региона Хайрулло Бозорова с директором индийской многопрофильной больницы "VED" Ваивхавом Пателем.Индийская делегация посетила регион и осмотрела здания, где может разместиться клиника. Стороны утвердили этапы реализации проекта.

узбекистан

ферганская область

индия

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