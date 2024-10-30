https://uz.sputniknews.ru/20241030/uzbekistan-iindiya-planiruyut-v-ferganskoy-oblasti-mnogoprofilnuyu-kliniku-46378623.html
Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику
Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику
Sputnik Узбекистан
Индийская делегация посетила регион и осмотрела здания, где может разместится новое медучреждение
2024-10-30T10:47+0500
2024-10-30T10:47+0500
2024-10-30T10:47+0500
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ферганская область
индия
медицина
сотрудничество
строительство
больница
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе встречи главы администрации региона Хайрулло Бозорова с директором индийской многопрофильной больницы "VED" Ваивхавом Пателем.Индийская делегация посетила регион и осмотрела здания, где может разместиться клиника. Стороны утвердили этапы реализации проекта.
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узбекистан индия сотрудничество
узбекистан индия сотрудничество
Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику
Индийская делегация посетила регион и осмотрела здания, где может разместиться новое медучреждение.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Узбекистан и Индия планируют открыть в Ферганской области многопрофильную клинику, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи главы администрации региона Хайрулло Бозорова с директором индийской многопрофильной больницы "VED" Ваивхавом Пателем.
"Также состоялся обмен мнениями о совместной деятельности по повышению знаний и навыков местных медицинских работников за счет привлечения квалифицированных специалистов из Индии”, — говорится в сообщении.
Индийская делегация посетила регион и осмотрела здания, где может разместиться клиника. Стороны утвердили этапы реализации проекта.