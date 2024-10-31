https://uz.sputniknews.ru/20241031/eek-umenshaya-prepyatstviya-dvijemsya-k-sozdaniyu-edinogo-transportnogo-prostranstva-eaes-46396574.html

ЕЭК: уменьшая препятствия, мы движемся к созданию единого транспортного пространства ЕАЭС

ЕЭК: уменьшая препятствия, мы движемся к созданию единого транспортного пространства ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Речь идет о формировании общего рынка транспортных услуг Евразийского экономического союза

2024-10-31T10:10+0500

2024-10-31T10:10+0500

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еаэс

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Механизмы устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, а также влияние проблемных вопросов международных перевозчиков на перспективы развития ЕАЭС стали темой пленарной дискуссии в рамках Международной специализированной выставки "KyrgyzTransLogistic 2024" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев отметил, что "в условиях фундаментальных перемен, создания новых торговых рынков и трансформации транспортных коридоров особое значение приобретают вопросы бесшовности перевозок и создания устойчивого транспортно-логистического каркаса Большой Евразии".Он подчеркнул, что ключевым аспектом в оценке эффективности сотрудничества является выявление и устранение препятствий на внутреннем рынке Союза.Сейчас в сфере транспорта работа в ЕАЭС ведется по пяти ограничениям и одному изъятию. Они касаются, в том числе:

https://uz.sputniknews.ru/20241030/opyt-ruz-v-sfere-tsifrovizatsii-predstavlyaet-dlya-eaes-bolshoy-interes-46381285.html

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