https://uz.sputniknews.ru/20241031/eek-umenshaya-prepyatstviya-dvijemsya-k-sozdaniyu-edinogo-transportnogo-prostranstva-eaes-46396574.html
ЕЭК: уменьшая препятствия, мы движемся к созданию единого транспортного пространства ЕАЭС
ЕЭК: уменьшая препятствия, мы движемся к созданию единого транспортного пространства ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Речь идет о формировании общего рынка транспортных услуг Евразийского экономического союза
2024-10-31T10:10+0500
2024-10-31T10:10+0500
2024-10-31T10:24+0500
еаэс
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Механизмы устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, а также влияние проблемных вопросов международных перевозчиков на перспективы развития ЕАЭС стали темой пленарной дискуссии в рамках Международной специализированной выставки "KyrgyzTransLogistic 2024" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев отметил, что "в условиях фундаментальных перемен, создания новых торговых рынков и трансформации транспортных коридоров особое значение приобретают вопросы бесшовности перевозок и создания устойчивого транспортно-логистического каркаса Большой Евразии".Он подчеркнул, что ключевым аспектом в оценке эффективности сотрудничества является выявление и устранение препятствий на внутреннем рынке Союза.Сейчас в сфере транспорта работа в ЕАЭС ведется по пяти ограничениям и одному изъятию. Они касаются, в том числе:
https://uz.sputniknews.ru/20241030/opyt-ruz-v-sfere-tsifrovizatsii-predstavlyaet-dlya-eaes-bolshoy-interes-46381285.html
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еаэс транспортные услуги общий рынок
еаэс транспортные услуги общий рынок
ЕЭК: уменьшая препятствия, мы движемся к созданию единого транспортного пространства ЕАЭС
10:10 31.10.2024 (обновлено: 10:24 31.10.2024)
Речь идет о формировании общего рынка транспортных услуг Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Механизмы устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, а также влияние проблемных вопросов международных перевозчиков на перспективы развития ЕАЭС стали темой пленарной дискуссии в рамках Международной специализированной выставки "KyrgyzTransLogistic 2024" в Бишкеке. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев отметил, что "в условиях фундаментальных перемен, создания новых торговых рынков и трансформации транспортных коридоров особое значение приобретают вопросы бесшовности перевозок и создания устойчивого транспортно-логистического каркаса Большой Евразии".
Он подчеркнул, что ключевым аспектом в оценке эффективности сотрудничества является выявление и устранение препятствий на внутреннем рынке Союза.
Сейчас в сфере транспорта работа в ЕАЭС ведется по пяти ограничениям и одному изъятию. Они касаются, в том числе:
несоответствия предельно допустимых масс, осевых нагрузок и габаритов транспортных средств;
различий в порядке оформления спецразрешений на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств;
различий в подходах госрегулирования авиационных услуг;
отсутствия механизма взаимного доступа судов под флагом государств-членов к плаванию по внутренним водным путям.
"Уменьшая количество препятствий на пути следования транспорта, мы поступательно движемся к созданию единого транспортного пространства и формированию общего рынка транспортных услуг ЕАЭС", — заключил Арзыбек Кожошев.