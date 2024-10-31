https://uz.sputniknews.ru/20241031/mid-rf-vybory-v-uzbekistane-byli-otkrytymi-konkurentnymi-i-spravedlivymi-46395545.html

МИД РФ: выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми

МИД РФ: выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми

Sputnik Узбекистан

В ходе брифинга Мария Захарова сообщила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования

2024-10-31T09:04+0500

2024-10-31T09:04+0500

2024-10-31T10:01+0500

узбекистан

парламентские выборы

мид рф

мария захарова

брифинг

политика

общество

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. По приглашению Узбекистана представители РФ работали как в составе международных наблюдательных миссий (СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ), так и в двустороннем формате (по линии Федерального Собрания, ЦИК, неправительственных организаций и др.).Итоги голосования отражают волю узбекского народа и дают возможность продолжать провозглашенный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым курс на построение Нового Узбекистана. Это повод поздравить народ Узбекистана, резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Явка по стране составила свыше 74%.

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