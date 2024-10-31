https://uz.sputniknews.ru/20241031/mid-rf-vybory-v-uzbekistane-byli-otkrytymi-konkurentnymi-i-spravedlivymi-46395545.html
МИД РФ: выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми
МИД РФ: выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми
Sputnik Узбекистан
В ходе брифинга Мария Захарова сообщила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования
2024-10-31T09:04+0500
2024-10-31T09:04+0500
2024-10-31T10:01+0500
узбекистан
парламентские выборы
мид рф
мария захарова
брифинг
политика
общество
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. По приглашению Узбекистана представители РФ работали как в составе международных наблюдательных миссий (СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ), так и в двустороннем формате (по линии Федерального Собрания, ЦИК, неправительственных организаций и др.).Итоги голосования отражают волю узбекского народа и дают возможность продолжать провозглашенный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым курс на построение Нового Узбекистана. Это повод поздравить народ Узбекистана, резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Явка по стране составила свыше 74%.
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мид рф мария захарова брифинг узбекистан выборы
мид рф мария захарова брифинг узбекистан выборы
МИД РФ: выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми
09:04 31.10.2024 (обновлено: 10:01 31.10.2024)
В ходе брифинга Мария Захарова сообщила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми. Об этом на брифинге сообщила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. По приглашению Узбекистана представители РФ работали как в составе международных наблюдательных миссий (СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ), так и в двустороннем формате (по линии Федерального Собрания, ЦИК, неправительственных организаций и др.).
“По нашим оценкам, выборы были открытыми, конкурентными и справедливыми, прошли в полном соответствии с обновленной Конституцией и Избирательным кодексом Узбекистана без каких-либо серьезных нарушений”, — сказала Захарова.
Итоги голосования отражают волю узбекского народа и дают возможность продолжать провозглашенный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым курс на построение Нового Узбекистана. Это повод поздравить народ Узбекистана, резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Явка по стране составила свыше 74%.