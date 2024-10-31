https://uz.sputniknews.ru/20241031/mirziyoev-tsel-kajdogo-proekta--vysokiy-doxod-i-sozdanie-dobavlennoy-stoimosti-46405766.html

Мирзиёев: Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости

Мирзиёев: Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости

Sputnik Узбекистан

Глава республики в ходе поездки в Навоийскую область ознакомился с деятельностью СП в химической отрасли

2024-10-31T14:33+0500

2024-10-31T14:33+0500

2024-10-31T14:39+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

навоийская область

совместное предприятие

химическая промышленность

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости. В этом контексте данное предприятие имеет особую значимость, отметил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с работой СП "Uzbekistan hydrogen peroxide" в Навои, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Годовая потребность в пероксиде водорода, который здесь производят, в отраслях промышленности республики составляет в среднем более 15 тыс. тонн. Это соединение используют в химической, металлургической, электротехнической, фармацевтической, текстильной, пищевой, сельскохозяйственной и других отраслях. Оно необходимо при производстве бумаги, бытовых и химических средств, добыче урана и кобальта, применяется также в качестве очистителя упаковок, отбеливателя искусственных и синтетических волокон.Предприятие, начавшее свою деятельность в этом году, может производить 30 тыс. тонн перекиси водорода в год.В рамках проекта стоимостью около $30 млн построили завод и установили современное оборудование из Китая, Индии, Турции, Германии, Италии и Швеции. Работой обеспечили около 80 человек.Лаборатория предприятия также оснащена современным оборудованием. Здесь каждый час проводят анализ, что имеет важное значение для постоянного контроля качества продукции.Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятии, побеседовал со специалистами.Также глава республики дал поручения ответственным лицам по увеличению количества таких проектов на примере данного предприятия, поддержке предпринимателей.Отмечалось, что пероксид водорода до сих пор ввозили в Узбекистан из-за рубежа с большими затратами. Теперь отечественная продукция полностью покроет внутренний спрос и даже заместит импорт. Вместе с тем предприятию нет аналогов в регионе.Половину объема произведенной продукции поставляют на внутренний рынок, остальную часть — в страны СНГ и Европы. За короткое время был осуществлен экспорт почти на $1,5 млн. Годовой экспортный потенциал предприятия составляет $10 млн.Для хранения и доставки жидких химических продуктов здесь же наладили производство пластиковых литых контейнеров. Для обеспечения предприятия альтернативной энергией установили солнечные панели мощностью 27 кВт.Президенту рассказали о проектах, направленных на дальнейшее расширение деятельности предприятия.В частности, совместно с турецкой компанией планируется увеличить мощности по производству пероксида водорода до 45 тыс. тонн, а также организовать проект в сфере пищевой промышленности на прилегающей территории. Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Навоийской области с двухдневным визитом.

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