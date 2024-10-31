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https://uz.sputniknews.ru/20241031/mirziyoev-tsel-kajdogo-proekta--vysokiy-doxod-i-sozdanie-dobavlennoy-stoimosti-46405766.html
Мирзиёев: Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости
Мирзиёев: Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости
Sputnik Узбекистан
Глава республики в ходе поездки в Навоийскую область ознакомился с деятельностью СП в химической отрасли
2024-10-31T14:33+0500
2024-10-31T14:39+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
навоийская область
совместное предприятие
химическая промышленность
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости. В этом контексте данное предприятие имеет особую значимость, отметил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с работой СП "Uzbekistan hydrogen peroxide" в Навои, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Годовая потребность в пероксиде водорода, который здесь производят, в отраслях промышленности республики составляет в среднем более 15 тыс. тонн. Это соединение используют в химической, металлургической, электротехнической, фармацевтической, текстильной, пищевой, сельскохозяйственной и других отраслях. Оно необходимо при производстве бумаги, бытовых и химических средств, добыче урана и кобальта, применяется также в качестве очистителя упаковок, отбеливателя искусственных и синтетических волокон.Предприятие, начавшее свою деятельность в этом году, может производить 30 тыс. тонн перекиси водорода в год.В рамках проекта стоимостью около $30 млн построили завод и установили современное оборудование из Китая, Индии, Турции, Германии, Италии и Швеции. Работой обеспечили около 80 человек.Лаборатория предприятия также оснащена современным оборудованием. Здесь каждый час проводят анализ, что имеет важное значение для постоянного контроля качества продукции.Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятии, побеседовал со специалистами.Также глава республики дал поручения ответственным лицам по увеличению количества таких проектов на примере данного предприятия, поддержке предпринимателей.Отмечалось, что пероксид водорода до сих пор ввозили в Узбекистан из-за рубежа с большими затратами. Теперь отечественная продукция полностью покроет внутренний спрос и даже заместит импорт. Вместе с тем предприятию нет аналогов в регионе.Половину объема произведенной продукции поставляют на внутренний рынок, остальную часть — в страны СНГ и Европы. За короткое время был осуществлен экспорт почти на $1,5 млн. Годовой экспортный потенциал предприятия составляет $10 млн.Для хранения и доставки жидких химических продуктов здесь же наладили производство пластиковых литых контейнеров. Для обеспечения предприятия альтернативной энергией установили солнечные панели мощностью 27 кВт.Президенту рассказали о проектах, направленных на дальнейшее расширение деятельности предприятия.В частности, совместно с турецкой компанией планируется увеличить мощности по производству пероксида водорода до 45 тыс. тонн, а также организовать проект в сфере пищевой промышленности на прилегающей территории. Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Навоийской области с двухдневным визитом.
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мирзиёев навоийская область предприятия
мирзиёев навоийская область предприятия

Мирзиёев: Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости

14:33 31.10.2024 (обновлено: 14:39 31.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
Президент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики в ходе поездки в Навоийскую область ознакомился с деятельностью СП в химической отрасли.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости. В этом контексте данное предприятие имеет особую значимость, отметил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с работой СП "Uzbekistan hydrogen peroxide" в Навои, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
Президент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
Президент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Годовая потребность в пероксиде водорода, который здесь производят, в отраслях промышленности республики составляет в среднем более 15 тыс. тонн. Это соединение используют в химической, металлургической, электротехнической, фармацевтической, текстильной, пищевой, сельскохозяйственной и других отраслях. Оно необходимо при производстве бумаги, бытовых и химических средств, добыче урана и кобальта, применяется также в качестве очистителя упаковок, отбеливателя искусственных и синтетических волокон.
Предприятие, начавшее свою деятельность в этом году, может производить 30 тыс. тонн перекиси водорода в год.
В рамках проекта стоимостью около $30 млн построили завод и установили современное оборудование из Китая, Индии, Турции, Германии, Италии и Швеции. Работой обеспечили около 80 человек.
“Главное, высокая экономическая эффективность. Здесь природный газ будет глубоко перерабатываться и превращаться в рыночный продукт. Например, 60-процентный раствор пероксида водорода создает в медицине в три раза, в бытовой химии - в два раза больше добавленной стоимости”, — говорится в сообщении.
Лаборатория предприятия также оснащена современным оборудованием. Здесь каждый час проводят анализ, что имеет важное значение для постоянного контроля качества продукции.
Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятии, побеседовал со специалистами.
“Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости. В этом контексте данное предприятие имеет особую значимость. Теперь для обеспечения стабильности производства и повышения доверия покупателей необходимо гарантировать надежные поставки сырья. В рамках программы локализации можно предусмотреть льготное кредитование”, — отметил он.
Также глава республики дал поручения ответственным лицам по увеличению количества таких проектов на примере данного предприятия, поддержке предпринимателей.
Отмечалось, что пероксид водорода до сих пор ввозили в Узбекистан из-за рубежа с большими затратами. Теперь отечественная продукция полностью покроет внутренний спрос и даже заместит импорт. Вместе с тем предприятию нет аналогов в регионе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
Президент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
Президент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Половину объема произведенной продукции поставляют на внутренний рынок, остальную часть — в страны СНГ и Европы. За короткое время был осуществлен экспорт почти на $1,5 млн. Годовой экспортный потенциал предприятия составляет $10 млн.
Для хранения и доставки жидких химических продуктов здесь же наладили производство пластиковых литых контейнеров. Для обеспечения предприятия альтернативной энергией установили солнечные панели мощностью 27 кВт.

“Примечательно, что ранее в химической отрасли страны не было частного сектора. Это предприятие является одним из субъектов предпринимательства, вошедших в сферу в последние годы”, — говорится в сообщении.

Президенту рассказали о проектах, направленных на дальнейшее расширение деятельности предприятия.
В частности, совместно с турецкой компанией планируется увеличить мощности по производству пероксида водорода до 45 тыс. тонн, а также организовать проект в сфере пищевой промышленности на прилегающей территории.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Навоийской области с двухдневным визитом.
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