Мирзиёев: Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости
14:33 31.10.2024 (обновлено: 14:39 31.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики в ходе поездки в Навоийскую область ознакомился с деятельностью СП в химической отрасли.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости. В этом контексте данное предприятие имеет особую значимость, отметил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с работой СП "Uzbekistan hydrogen peroxide" в Навои, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
Президент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Годовая потребность в пероксиде водорода, который здесь производят, в отраслях промышленности республики составляет в среднем более 15 тыс. тонн. Это соединение используют в химической, металлургической, электротехнической, фармацевтической, текстильной, пищевой, сельскохозяйственной и других отраслях. Оно необходимо при производстве бумаги, бытовых и химических средств, добыче урана и кобальта, применяется также в качестве очистителя упаковок, отбеливателя искусственных и синтетических волокон.
Предприятие, начавшее свою деятельность в этом году, может производить 30 тыс. тонн перекиси водорода в год.
В рамках проекта стоимостью около $30 млн построили завод и установили современное оборудование из Китая, Индии, Турции, Германии, Италии и Швеции. Работой обеспечили около 80 человек.
“Главное, высокая экономическая эффективность. Здесь природный газ будет глубоко перерабатываться и превращаться в рыночный продукт. Например, 60-процентный раствор пероксида водорода создает в медицине в три раза, в бытовой химии - в два раза больше добавленной стоимости”, — говорится в сообщении.
Лаборатория предприятия также оснащена современным оборудованием. Здесь каждый час проводят анализ, что имеет важное значение для постоянного контроля качества продукции.
Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятии, побеседовал со специалистами.
“Цель каждого проекта — высокий доход и создание добавленной стоимости. В этом контексте данное предприятие имеет особую значимость. Теперь для обеспечения стабильности производства и повышения доверия покупателей необходимо гарантировать надежные поставки сырья. В рамках программы локализации можно предусмотреть льготное кредитование”, — отметил он.
Также глава республики дал поручения ответственным лицам по увеличению количества таких проектов на примере данного предприятия, поддержке предпринимателей.
Отмечалось, что пероксид водорода до сих пор ввозили в Узбекистан из-за рубежа с большими затратами. Теперь отечественная продукция полностью покроет внутренний спрос и даже заместит импорт. Вместе с тем предприятию нет аналогов в регионе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
Президент ознакомился с деятельностью совместного предприятия в химической отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Половину объема произведенной продукции поставляют на внутренний рынок, остальную часть — в страны СНГ и Европы. За короткое время был осуществлен экспорт почти на $1,5 млн. Годовой экспортный потенциал предприятия составляет $10 млн.
Для хранения и доставки жидких химических продуктов здесь же наладили производство пластиковых литых контейнеров. Для обеспечения предприятия альтернативной энергией установили солнечные панели мощностью 27 кВт.
“Примечательно, что ранее в химической отрасли страны не было частного сектора. Это предприятие является одним из субъектов предпринимательства, вошедших в сферу в последние годы”, — говорится в сообщении.
Президенту рассказали о проектах, направленных на дальнейшее расширение деятельности предприятия.
В частности, совместно с турецкой компанией планируется увеличить мощности по производству пероксида водорода до 45 тыс. тонн, а также организовать проект в сфере пищевой промышленности на прилегающей территории.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Навоийской области с двухдневным визитом.