https://uz.sputniknews.ru/20241031/mirziyoev-zapustit-novye-proekty-v-navoiyskoy-oblasti-46404184.html

Мирзиёев запустит новые проекты в Навоийской области

Мирзиёев запустит новые проекты в Навоийской области

Sputnik Узбекистан

Глава республики посетит Навоийскую область с двухдневным визитом

2024-10-31T12:50+0500

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экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Во второй день визита запланированы запуск новых проектов и совещание по вопросам дальнейшего развития области.Навои — регион с огромным промышленным потенциалом, который в последние годы еще более увеличивается благодаря экономическим и инвестиционным возможностям, добавили в пресс-службе.

навоийская область

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мирзиёев навоийская область