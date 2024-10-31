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https://uz.sputniknews.ru/20241031/mirziyoev-zapustit-novye-proekty-v-navoiyskoy-oblasti-46404184.html
Мирзиёев запустит новые проекты в Навоийской области
Мирзиёев запустит новые проекты в Навоийской области
Sputnik Узбекистан
Глава республики посетит Навоийскую область с двухдневным визитом
2024-10-31T12:50+0500
2024-10-31T13:01+0500
экономика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Во второй день визита запланированы запуск новых проектов и совещание по вопросам дальнейшего развития области.Навои — регион с огромным промышленным потенциалом, который в последние годы еще более увеличивается благодаря экономическим и инвестиционным возможностям, добавили в пресс-службе.
навоийская область
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мирзиёев навоийская область
мирзиёев навоийская область

Мирзиёев запустит новые проекты в Навоийской области

12:50 31.10.2024 (обновлено: 13:01 31.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики посетит Навоийскую область с двухдневным визитом.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

" В ходе поездки глава государства ознакомится с крупными индустриальными проектами, деятельностью новых предприятий и образовательных учреждений", — говорится в сообщении.

Во второй день визита запланированы запуск новых проектов и совещание по вопросам дальнейшего развития области.
Навои — регион с огромным промышленным потенциалом, который в последние годы еще более увеличивается благодаря экономическим и инвестиционным возможностям, добавили в пресс-службе.
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